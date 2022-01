A használaton kívüli hátsó szobát akarják rendbe tenni pályázati forrásból, a munkálatok csaknem kétmillió forintba kerülnek. Banda Zoltán alpolgármester azt mondta: ha a terv valóra válik, akkor a megújuló helyiséget berendezik, ahol helyet kaphatnak majd az író Fekete István könyvei és kéziratai is. Az emlékházban négy szoba van, a látogatók többek közt az alkotó leveleit, kéziratait, s a korabeli használati tárgyait is megtekinthetik. Az íróasztalon kívül kanapét és az egykori fekete-fehér televízióját is kiállították.