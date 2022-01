A KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola felkészítésében két szobafestő tanuló is részt vett a megmérettetésen, a pécsi selejtezőn elért eredményeik alapján kaptak meghívót a rendezvényre.

Nagy Krisztián, aki első alkalommal szerepelt a sorozatban, országosan a negyedik helyezést szerezte meg. Encenplenner Tamás teljesítményén meglátszott, hogy már többször részt vett a skills versengéseken, és szoros versenyben a megosztott második helyezést ért el. Encenplenner Tamásra még vár egy nagy megméretés áprilisban, a Szakmasztár fesztiválon. Ezen küzd meg riválisával, s a tét nem kicsi, mivel győzelme esetén ő lehet a tartalék versenyző a világbajnokságon, amit Sanghaiban rendeznek meg. A két diák felkészítő tanára Árvai József és Hideg Zsigmond volt.

– Egy verseny új élményt, tudást nyújthat a diákoknak, amit később a munkájuk során is kamatoztathatnak – mondta Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke. Hozzátette: lényeges, hogy az iskolaválasztás előtt álló gyerekek minél szélesebb körben tájékozódjanak, a gördülékeny szakmai utánpótlás biztosítása hosszú távú érdek megyénkben is. Rengeteg hiányszakma van, így többek közt a kőművesen és a villanyszerelőn kívül a gépi forgácsoló is ebbe a körbe sorolható.

Az elnök kiemelte: a SKIK eredményesen segíti a diákok szakmai pályaválasztását. A hetedikes, nyolcadikos diákok érdekes programokon vehetnek részt.