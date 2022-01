Tehetség 6 órája

Netflix-sorozatban lobog a jutaiak keze munkája

A legújabb Netflix-sorozatban, valamint egy holland minisorozatban is feltűnnek Kószó András zászlói. A jutai férfi korábban készített lobogókat a Vörös veréb, a Terminátor 6, a Radioactive, a Songs of names című sorozatnak is.

Gyermekkora óta nagyon szeret rajzolni, festeni és ezt sikeresen alkalmazza a mai napig a vállalkozásában Kószó András. Címer-, zászlótervezéssel, -készítéssel és -restaurálással is foglalkozik, amelynek alapjait édesapjától tanulta meg. Hat éve kérték föl először a filmesek egy zászló elkészítésére, s azóta több Magyarországon és külföldön forgatott, híres amerikai filmhez készített már lobogókat. – A Terminátor 6-ba államhatári és egy légi bázis zászlóját készítettük el, a Vörös verébbe pedig CIA-zászlót gyártottunk. Most pedig egy új Netflix-sorozatban, valamint egy holland minisorozatban szerepelnek a zászlóink – mondta. – Utóbbinál a bekért hímzett zászlóink annyira megtetszettek a rendezőnek, hogy az Angliából korábban megrendeltet kidobták, lecserélték a miénkre. A milliárd dolláros forráskód sorozat nagy része a bíróságon játszódik, nekik amerikai és államzászlót készítettünk, valamint a Turbulent Skies című holland sorozatba KLM légitársaságot alapító Fokker család zászlóját alkottuk meg. A teljesen kész zászló mellett egy félkészet is kellett küldenünk tűvel, hímzőkerettel, mert beleszőtték a történetbe, mikor a nagymama készíti a lobogót – tette hozzá Kószó András. – A megrendelést követően több embernek el kell fogadnia az alkotásunkat, többször kértek változtatást, de nagyon jó érzés egy-két év múlva látni a filmben a zászlóinkat – jegyezte meg a jutai zászlókészítő, aki magyar filmbe is dolgozik, Rákóczi-zászlót varr éppen. A zászlókészítés mellett nagy szerelem számára a fotózás és a filmkészítés. A National Geographic lapban és a Magyarország 365 Fotópályázaton is több alkalommal szerepeltek alkotásai. Fotó: L. R.

