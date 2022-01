Nem csak a lányok, hanem a fiúk is kézbe vették a mosolygós babát a csecsemő-és kisgyermek nevelő képzést bemutató standon. – A környezetvédelmi technikum után most ennek a szaknak az alapjait tanulom a kaposvári egészségügyi szakgimnáziumban és szeretném az egyetemen folytatni ezirányú tanulmányaimat – mondta Béndek Annamária, aki a levelező képzésre jelentkezne.

Volt, aki Szerbiából érkezve érdeklődött a képzés iránt. Bavcsán Botond Kecskemétről érkezett és a színművész képzés keltette fel érdeklődését. – Tizedikes osztály óta készülök színésznek, a főváros mellett Kaposváron van ez a szak, utóbbi város nekem nagyon szimpatikus – tette hozzá a diák. Törzsök Szófia pedig Budaörsről érkezett és szintén a színművész képzés miatt költözne Kaposvárra. – Most járok először a campuson, a környezet lenyűgöző, remélem felvesznek ide – mondta el a fiatal lány. Gui Nikol Győrből érkezett és az agrármérnök képzés érdekli. – Sok ismerősöm járt ide és tőlük jókat hallottam a képzésről, továbbá csábító az is, hogy külföldi kapcsolatai is vannak az egyetemnek agrár területen – tette hozzá.

A nyílt napon bemutatták, hogy gazdasági, műszaki, agrár, pedagógiai és művészeti területen milyen képzéseket kínálnak a somogyi megyeszékhelyen. – Tájékoztatni és segíteni szeretnénk a felvételi előtt álló fiataloknak, gyakorlati ismereteket is megosztottunk, mint például hogyan kell kitölteni a felvételi lapot, valamint egykori hallgató is elmesélte élményeit – mondta Gombos Péter, a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusának főigazgató-helyettese. – Továbbra is a színész, a gyógypedagógia és a lovas képzés a legnépszerűbb, de egyre többen jelentkeznek agrármérnök szakra is – emelte ki Gombos Péter. Hozzátette: jó kapcsolatot ápolnak a várossal, közösen azon dolgoznak, hogy a piaci igényekre gyorsan reagáljanak képzésekkel.

Az önkormányzat már az első félévben is ösztöndíjjal segíti a hallgatókat. Megjegyezte: a legutóbbi nyílt napon annyian voltak, mint az elmúlt tíz évben soha. Bíznak abban, hogy egyre többen fedezik fel a Kaposvári Campus kínálta lehetőségeket. Újdonság a mostani felvételi időszakban, hogy a pedagógiai végzettséggel rendelkezők gyermekkultúra mesterszakra is jelentkezhetnek, a jövőben szeretnék elindítani az élelmiszermérnök képzést és a gyógypedagógia mesterszakot is.