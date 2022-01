A 2020-ban életbe lépett rendszer értelmében az a gyermek, aki adott év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. Ez alól csak a szülő külön kérvénye alapján adhat felmentést az Oktatási Hivatal. Bár a Szülői Hang civil egyesület adatai szerint a beadott kérelmek több mint 90 százalékát pozitívan bírálják el, sok gyermek mégis kellő fejlettség nélkül megy iskolába, mert a szülők nem tudják, hogyan kell kérvényezni a halasztást. Ez azt a veszélyt hordozza, hogy az iskolaéretlen gyermek nem tud beilleszkedni, nem jut sikerélményhez, nem motivált a tanulásban, ami az egész életére kihathat. Az egyesület adatai szerint tavaly országosan 16 ezer kérelmet fogadtak be a hatóságok.

A szülők az oktatási hivatal honlapján tudnak tájékozódni, hangsúlyozta Kárpáti Anikó, a tanulást segítő, kaposvári Vadvirág Alapítvány szakmai vezetője.

– Korábban is megoszlottak a vélemények arról, hogy a gyereknek kell-e iskolaéretté válni, vagy az iskolának kell alkalmazkodni ahhoz, hogy a gyerekek milyen állapotban érkeznek – mondta a szakember megkeresésünkre. – A mostani iskolarendszerünk bizonyos képességekkel és érettséggel rendelkező gyermekekre találták ki, sajnos az oktatásunk még nem tart ott, hogy a különböző területeken elmaradást vagy éppen kimagasló tudást tanúsító gyerekeket differenciáltan tudja kezelni.

Hogy iskolaéretté váljanak a gyerekek, fontos a rendszeres, sokoldalú óvodai testmozgás, de gondoljunk bele abba, hogy a most iskolába induló gyerekek középső csoportos korukban a pandémia miatt még a játszótérre sem mehettek le – tette hozzá Kárpáti Anikó. A szocializációhoz fontos az óvodában együtt töltött idő, ehelyett mondjuk egy panellakásban voltak összezárva a testvéreikkel. A probléma sokrétű, mert a mai digitális életforma megváltozott ingerei is hatással vannak az érési folyamatokra.

– Ez már a Covid előtt is gondot okozott, és még erre jött rá a járvány – mutatott rá Kárpáti Anikó. – A tanítónők azt tapasztalják, hogy egyre nehezebb bánni a gyermekekkel, és az elmúlt két év rendkívüli éretlenségeket hozott felszínre. Ugyanakkor az iskolára hangolás jelentősége nő, mert rengeteg kutatási eredmény, fejlesztési módszer, játék és jó gyakorlat született arra nézve, hogy gyermekközpontúan hogyan lehet segíteni a tanulást.

Sok olyan kisgyermek van, akit beírattak ugyan iskolába, de a szülőkben maradt félsz, szorongás vagy komoly dilemma. Egy január-februárban elkezdett iskola-előkészítéssel azonban sokat lehet segíteni, felkelteni a gyerekek érdeklődését a betűk és számok világa iránt, és képességbeli elmaradásokat is rendbe hozni.

Az elektronikus űrlap a mérvadó, január 18. a határidő

Szerettük volna megkérdezni az Oktatási Hivatalt, hogy Somogyban tavaly pontosan mennyi halasztási kérelmet fogadtak be. A válaszukból ez nem derült ki, azonban arra fontosnak tartották felhívni a figyelmet, hogy a kérelmet csak ügyfélkapus tárhelyszolgáltatás igénybevételével vagy postai úton lehet benyújtani. A kérelmek pontos kitöltése és a gyors ügyintézés érdekében kérik, hogy a szülők használják az elektronikus űrlapot abban az esetben is, ha postai úton kívánják eljuttatni a kérelmet a hivatalhoz. Az e-mailben benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal nem fogadhatja be. Mint közölték, a kérelmeket a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan január 18-áig kellett benyújtani.

Fotó: MW