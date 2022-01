A tizenegy tavalyi somogyi vasúti átjárós baleset közül egy halálos kimenetelű volt, négy súlyos, kettő pedig könnyű sérüléssel végződött. A baleseteket jellemzően a KRESZ előírásainak megszegése, a közlekedők figyelmetlensége okozza. A MÁV annak érdekében, hogy csökkenjen a balesetek száma, évente 60-70 helyszínen tart közös vasúti-közúti közlekedésbiztonsági ellenőrzést a rendőrökkel és a polgárőrökkel. Poór Gyula, a megyei polgárőrszövetség elnöke elmondta: a balatonboglári szüreti fesztiválon is polgárőrök biztosítják a vasúti átkelő környékét.



A MÁV tájékoztatása szerint országosan 2020-ban 62 útátjárós baleset történt, ami tavaly 24-el emelkedett. A 2021-ben történt 86 balesetből 16 követelt emberéletet, 15 végződött súlyos és 14 könnyű sérüléssel, a többi esetben anyagi kárt regisztrált a vasúttársaság. Ezek következtében a vasút 2021-ben több mint egymilliárd forint kárral számolt.



A vasút azt is közölte: a legtöbb vasúti átjárós balesetet a gyorshajtás – a „még átérek” gondolkodásmód –, az agresszív vezetési stílus, a vezetés közbeni telefonálás okozza, továbbá az, hogy a vasúti fényjelző tilos jelzését figyelmen kívül hagyják. Egyes járművezetők – ahogy meglátják a záródó sorompórudat – lassítás helyett sokszor gyorsítanak, néhányan még a lezáródott fénysorompót is megkerülik.



Gyalogosoknak is tilos átmenniük



– Ha a vasúti átjárót biztosító berendezés nem működik, minden esetben meg kell állnunk az átjáró előtt – közölte a MÁV. – Csak azután szabad továbbhaladni, ha meggyőződtünk róla, hogy nem jön vonat.

Fénysorompónál az jelzi az üzemzavart, ha egyik fény sem világít. A vasúttársaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a tilos jelzés a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkozik, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is. A szembe sütő nap elvakíthatja a jármű vezetőjét, így nehezebben lehet észrevenni a fényjelzőkészülék jelzését. Ugyanígy a fényjelzőre tűző nap is okozhat észlelési problémát. Ilyenkor érdemes lassítani, s meggyőződni arról, milyen jelzést mutat a lámpa, s nem közelít-e vonat.



A vasúti átjárós balesetek jellemzően a KRESZ-szabályok megszegése, illetve figyelmetlenség miatt következnek be

Fotó: MW