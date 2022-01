Időzített bombaként közlekednek az ittas sofőrök az utakon, egy-egy manőver láttán sokszor elgondolkodik az autós, vajon ki és milyen állapotban vezetheti a szembe jövő járművet... Varga Zoltán, a Kaposvári Rendőrkapitányság közlekedési osztályának vezetője megkeresésünkre elmondta, az ittas sofőrök az elmúlt években is többször szenvedtek balesetet a megyében. Sok esetben maguknak okoztak személyi sérülést, de előfordul, amikor a vétlen közlekedőknek.



Varga Zoltán kiemelte, a rendőrség az elmúlt években egyre több alkoholszondatesztet végzett el az utakon. Ennek köszönhetően sok ittas vezetőt sikerült kiszűrni, ami csökkentette a személyi sérüléses balesetek számát Somogyban. A megyei rendőr-főkapitányság adatai szerint 2018-ban 1220 ittas vezetőt állítottak meg Somogyban, tavaly azonban már csak 790-et. A részeg sofőrök nagy része bűncselekményt követett el azzal, hogy volán mögé ült, mert a véralkoholszintjük meghaladta a literenkénti 0,5 grammot, amiért jóval súlyosabb büntetés kaptak. Varga Zoltán hangsúlyozta, az elmúlt években azért is csökkent az ittas vezetők száma, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozásokkor jóval kevesebben ültek autóba.



– Nemcsak az ittas autósokat, hanem a részeg kerékpárosokat is gyakran igazoltatták a kollégáim – mondta Varga Zoltán. – Körülbelül tíz évvel ezelőtt módosították a KRESZ-szabályt, ami megengedte, hogy a biciklis – a főút kivételével – ittasan is kerékpározhat. Néhány éve ez megváltozott, a kerékpárosok most már mindenhol közlekedhetnek alkoholos befolyásoltság alatt is. Azonban érdemes tudni, ha egy részeg biciklis súlyos sérüléses balesetet okoz, akkor ugyanúgy felel érte, mintha autóval követte volna el – tette hozzá az osztályvezető.



Egyáltalán nem érdemes kockáztatni, drága mulatság



Nem minden ittas vezetés miatt indul büntetőeljárás. Ha valakinek a szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál alacsonyabb értéket mérnek, akkor a hatóság közigazgatási eljárás keretében vizsgálódik. Ilyenkor több százezer forintos bírságot szabhatnak ki, a járművezetéstől azonban nem tiltják el a sofőrt. Varga Zoltán hangsúlyozta, ha 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket mérnek, akkor már bűncselekmény miatt indul eljárás. – Nem érdemes kockáztatni, mert az ittas sofőrt több minden fenyegeti. Eltilthatják a vezetéstől, magas pénzbírságot és büntetőpontokat kaphat, valamint ha elveszik a jogosítványát, akkor csak úgy kaphatja vissza, ha részt vesz egy utánképzésen, ami szintén pénzbe kerül – tette hozzá Varga Zoltán.