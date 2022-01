Kikérik maguknak ezt a megközelítést, tendenciózusnak tartják, s úgy vélik: a falusi idősek sem haszontalan vénemberek, ahogy azt a cikkíró sugallja.

A fejlesztések, amelyekről a települések döntenek, eredményesek és hasznosak akkor is, ha bizonyos átutazóknak szúrja a szemét, hogy miért építenek állami támogatásból fitnesz- és sportparkokat a kistelepüléseken. A polgármesterek nevetségesnek tartják azt vádat is, hogy nem mindig látni sportolókat ezeken a területeken, azonban ez csak a felületes szemlélőnek tűnhet így. Aki ismeri a falusi élet sajátosságait, az nem ír ilyet! A kapolyi fitneszparkban például csak rossz időben elhagyatottak a szabadtéri sporteszközök - hangsúlyozta Vidus Lajos, Kapoly polgármestere. Este sokan kondiznak és sportolnak, mert a fiatalok rendszeresen itt, a sportpálya mellett gyűlnek össze. Nemcsak az ő találkozóhelyük a park, hanem az idősebbek is járnak ide edzeni.

– Ha vidékfejlesztésről esik szó, a kistelepülések mindig hátrányosabb helyzetben vannak, azonban a vidéken élőknek is olyan szolgáltatásokat kell biztosítani, ami mindenkit megillet – foglalta össze a véleményét Léner Ferenc, Kánya polgármestere. – A sportolási lehetőség egyike ezeknek a szempontoknak. Kányán évek óta arra törekszünk, hogy a gyermekes családoknak minél több szolgáltatást nyújthassunk. Ennek megfelelően épült óvoda, bölcsőde, működik az általános iskola alsó tagozata, az egészségügy területén a védőnői szolgálat, a házi segítségnyújtás az időseknek. Ha az ifjak vagy az idősebbek szeretnének sportolni, akkor senki ne mondhassa, hogy szeretne kosárlabdázni vagy röplabdázni, de nem tud, mert nincs sportpálya. Nem akarunk sportcsarnokokat vagy uszodákat a kistelepülésekre, de a szolgáltatások a sport terén is legyenek ugyanúgy elérhetők egy kis faluban élő embernek, mint annak, aki egy nagyobb település lakója. Nem versenyezni akarunk a városiakkal, és az rossz megközelítés, hogy a kistelepülések sportlétesítményeire mások irigykednek, és azt mondják, hogy nincs rájuk szükség. Igenis szükség van arra, hogy a falvakban élők komfortosabban érezzék magukat, és helyben maradjanak.

A fejlesztéseknek meg is lett az eredménye, mert Kányán jelenleg csupán egy-két ingatlan eladó, míg ezelőtt négy-öt éve 15-20 háztól akartak megszabadulni a tulajdonosok. Az óvoda majdnem teljes kapacitással működik, és az egycsoportos bölcsődében az idén 12 gyermeket várnak.

S valóban, a cikként említett karaktertengerben összesen két név olvasható: a szerző, Bozai Ágotáé és Witzmann Mihályé, akinek az ilyen-olyan lejáratása úgy tetszik komoly feladat lett bizonyos körökben. Mivel a munkájában nem találnak kifogást, így azt ekézik, hogy minek kerültek bizonyos fejlesztések a településekre. Ez persze megint politikatörténeti pillanat: olyat már – többször is – hallottunk, tapasztaltunk, hogy országgyűlési képviselőket bíráltak azért, mert nem menedzselték a helyi fejlesztéseket, de olyat még nem, hogy a megvalósult számtalan fejlesztésért ekézzenek valakit! Most ez is sikerült! Gratulálunk!

Az ominózus cikket az a siófoki Bozai Ágota jegyzi, akit a helyiek egy része Dk-aktivistaként ismer, s akit Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció delegált a siófoki önkormányzat egyik bizottságába, fizetett külsős tagként – az írás alapján – egyetlen érintett, helyi polgármestert sem kérdezett meg, miközben éppen ők és a képviselőtestület dönt arról, hogy mire is pályázzon az adott település. Ez másként nem is lehetséges! Bozai mindenféle bizonyíték híján – név nélküli nyilatkozatra hivatkozva - Witzmann Mihályt úgy állítja be, mintha minden pályázatról maga a képviselő döntene. „Itt az lesz pályázatból megépítve, amit a Witzmann megenged. Ha azt mondja, hogy most űrállomásra lehet pályázni, akkor »Somogyborzasztó« arra fog pályázni. Ha pingvinkeltetőre, akkor arra” – írja a valós tények ellenkezőjét állítva a „szerző”. Nem ez az egyetlen – az egyébként perképes - nonszensz a „műben”.

Ahogy azt korábbi cikkeinkben is megírtuk már: a siófoki Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy közérdekű adatigénylés keretében kért be fejlesztési dokumentumokat a választókerület néhány településének polgármesterétől. Olyan projektek esetében is ragaszkodott ehhez, amelyek még meg sem valósultak, netán el sem kezdődtek! Erről az érintett polgármesterek nyilatkoztak nekünk. Akkor többen azt is felvetették, hogy Potocskáné vélhetően azért kéri a pályázatokhoz kapcsolódó iratokat, hogy néhány lejáratónak szánt cikkekhez gyűjtsön információt.

A kör gyorsan bezárult! Bár lehetne érdekes egybeesés, ám mégsem az, hogy néhány nappal később az „egyik újságban” meg is jelent a hivatkozott írás. A polgármesterek úgy vélik: szó sincs „igazságkeresésről”, itt a hangulatkeltés a cél! Most éppen a falvakban! A „szerző” sem tétlenkedik, mintegy igazolva az igazi, eredeti szándékot, a „művet” Lengyel Róbert siófoki polgármester oldalán is megosztotta és ajánlotta a nagyérdemű figyelmébe. Hogy miért is éppen ott? Olyan ez, mint amikor a falusi macska – bizonyítva a gazda előtt a hasznosságát – a bejárati ajtó elé teszi a megfogott egeret! (a Szerk.)