Jelentősen szigorított a közelmúltban a beutazási szabályain Ausztria. Két oltással már nem lehet átlépni az osztrák–magyar határt. Ezért aki még nem vette fel a koronavírus elleni harmadik vakcinát, annak szüksége lesz a 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztre is.

A vizsgálat iránt az elmúlt időszakban egyre többen érdeklődtek a Kapos Medical Magánegészségügyi Centrumban, ezért január elsejétől már ez a szolgáltatás is elérhető az intézményben. Szűcs Anett centrumvezető megkeresésünkre elmondta, elsősorban azok jelentkeznek PCR-tesztre, akik külföldön dolgoznak, vagy síelni indulnak valamelyik határon túli országba. A mintavételre minden munkanapon lehetőség van, ezért az időpontfoglalás másnapján már elvégezhető a teszt. Amint a laborba beérkezett a minta, 24 órán belül már eredmény is várható. Szűcs Anett hozzátette, a PCR a legspecifikusabb és legérzékenyebb vizsgálati módszer arra, hogy igazolja a fertőzöttséget. Mivel ezzel a koronavírus örökítőanyagát lehet kimutatni, ezért a kezdeti stádiumban lévő fertőzötteknek is pontos információval szolgál.

A kaposvári Praxis Dr. Zénó magánklinikán is lehetőség van PCR-tesztelésre. A vizsgálatot azonban nem a magánklinika, hanem a PharmaConSense végzi. Ambrus Ákos Gábor, a cég ügyvezető igazgatója elmondta, Kaposváron már másfél éve tesztelnek, de amióta több országban is bevezették a védettségi igazolásokat, kevesebben jelentkeznek PCR-tesztre. Az érdeklődés azért is csökkent, mert egyre több helyen van lehetőség vizsgálatra, és a patikákban is elérhetőek az egyszerűbb tesztek. – Nem csak magánszemélyek, vállalkozások is érdeklődnek a PCR-tesztek iránt – tette hozzá Ambrus Ákos Gábor. – Elsősorban nemzetközi kapcsolatokban, külföldi munkavállalásban érdekelt cégek keresnek fel bennünket.

Fotó: Muzslay P.