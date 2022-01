Gyöngyfűzéshez és csipkeveréshez nyert közel 300 ezer forint értékben alapanyagot a hetesi önkormányzat a Nemzeti Művelődési Intézet Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért címmel meghirdetett pályázatán. A gyöngyfűző szakkör már novemberben elindult, míg a csipkeverők januárban csatlakoztak a csoporthoz. Tánczos Krisztina közművelődési szakember lapunknak azt is elmondta, hogy a szervezésben nagy segítségére volt a nyugdíjasklub vezetője, Keczeli Jánosné és Pap Istvánné vállalkozó, aki egyúttal a gyöngyfűzők szakmai irányítója is.

A huszonnyolc alkalomra tervezett foglalkozásokra heti rendszerességgel a könyvtárban kerül sor. Bár a munkához oktatóvideóik is rendelkezésre állnak, a gyöngyfűzőknek sokat jelent Pap Istvánné jelenléte, aki vállalkozóként ékszerek és bizsuk készítésével is foglalkozik.

A csipkeverők szakirányú segítség nélkül az oktatófilm alapján tevékenykednek, Laczóné Hardi Márta egykori jegyző látszólag könnyen boldogul a feladattal. – Édesanyám is kézimunkázott, és számomra sem volt idegen a tevékenység – mondta. – Mielőtt elkezdtük a munkát, több videót is megnéztem, ami azért is hasznos, mert amiből dolgozunk, abban néha a takarás miatt csak a szövegre hagyatkozhatunk.

– A pályázat is a közösségek létrejöttét kívánta támogatni, amikre ezek a foglalkozások kiváló lehetőséget biztosítanak – vette át a szót ismét Tánczos Krisztina, aki arról is beszélt, hogy korábban csak nyugdíjasklub működött a faluban, de a felmérések szerint a fiatalabb korosztály részéről is komoly igény mutatkozik az ilyen jellegű tevékenységekre. Mindez biztató a jövőt illetően, bár a tárgyi feltételek behatárolják a lehetőségeiket. Úgy tűnik azonban, az sem fog gondot jelenteni, ha elfogy a pályázaton nyert anyag, a folytatáshoz ugyanis az önkormányzat segítségére is számíthatnak.

– A képviselő-testület egyöntetű állásfoglalása, hogy működniük kell a helyi közösségeknek, így a kézimunkaszakköröknek is – mondta Pavelka Béla polgármester, majd hozzátette: mellettük azonban kultúrcsoportokra is szükség van, amelyek az ünnepélyek és rendezvények színvonalát emelik. A jól működő szervezetek számára pedig minden segítséget megadnak.