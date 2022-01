– Vasárnap vettem észre a hullámpaladarabokat a földön – mutatta Király Mária Magdolna. – A pirotechnikai eszköz jókora területen megrongálta a tetőt, ami a melléképületet és a főépületet köti össze. Óriási lyuk tátong rajta azóta.

A rendőrséget is kihívta, tőlük azt tudta meg, hogy polgári peres úton követelhet kártérítést, ha meglesz, aki okozta a kárt. A biztosító nem fizet, mert olyan kitétel nincs a szerződésben, hogy tűzijáték okozta rongálás. Ráadásul bárki is tette, az illető feltehetően önhibáján kívül okozta a kárt – ezt a tájékoztatást kapta a károsult.

Király Mária Magdolna lapunknak elmondta: van arról sejtése, hogy ki tehette, azonban a környéken élők közül senki sem ismerte el a felelősségét.

– Egy tetőfedőt hívtam, aki kért egy létrát és felmászott, hogy megnézze a kárt – folytatta a történetét a hölgy. – A tető több helyen kapott szikrát. Azt mondta, hogy adjak hálát az Istennek, hogy nem gyulladt ki a műanyag, mert akkor leégett volna az egész házam.

A kára az előzetes becslés szerint 200 ezer forint, ezt saját zsebből kénytelen állni a háztulajdonos. Az keseríti el, hogy semmilyen segítséget nem kap a helyreállításhoz, az pedig bosszantja, hogy hozzá nem értő emberek okozták a kárát ünneplés gyanánt. Azt gyanítja, hogy nem az egyetlen ilyen károsult, ezért azt vetette fel, hogy a szilveszteri ünneplésben kárt szenvedettek fogjanak össze az érdekeikért, ahogyan az állatvédők. Megelőzésként azt tanácsolta, hogy a kormány vagy a városvezetés szilveszterkor jelöljön ki tereket, ahol a tűzijátékot szabad használni, és így senki nem okozhatna kárt más ingatlanában.

A kutya egész éjjel remegett

Vörös fény robbant be szilveszter este Király Mária Magdolna udvarába. A 66 éves hölgy lányának kutyája erre úgy megijedt, hogy az utca felé futott, de a nyugdíjas az utolsó pillanatban megakadályozta, hogy kiszökjön. Egész éjjel remegett az állat, mellette kellett lenni hajnalig a ház egy kisebb helyiségében, mire megnyugodott, annyira felzaklatta a szilveszteri zaj, amit a tűzijátékok csaptak. A kutya állapota sokáig foglalkoztatta a háziakat, s csak másnap jöttek rá arra, hogy a baj még ennél is nagyobb. A közelben műanyagdarabok hevertek, mert valami – feltehetően egy petárda vagy egy tűzijáték lezuhanó eleme – kilyuggatta a tetőt. A tulajdonos szerint így nem maradhat, mert beázik, és télen a víz akár meg is fagyhat alatta, ami balesetveszélyes.

Fotó: Muzslay Péter