A töröcskei tangazdaság egy részén szálastakarmányt akarnak termeszteni, s ezért többek között kaszát és bálázót is vásárolnak. A fejlesztésre nagyjából 40 millió forintot költenek, részben önerőből akarják megoldani a beruházást.

– A 125 hektáros tangazdaságunkban 2022-ben kukoricát, búzát, őszi árpát is ter­mesztünk majd – közölte Princz Zoltán igazgató. – Csaknem 400 diák tanul nálunk, s nagy jelentősége van, hogy rendszeresen járnak gyakorlatra. A középiskolában gazda-, lovász-, mezőgazdaságitechnikus- és állattenyésztő-képzés is van.