Az országos egyéni bajnokságok után eldőlt, kik az év felnőtt női és férfijátékosai, s az utánpótlás-korosztályokban is kihirdették a győzteseket. A felnőtteknél Sass Edit és Zapletán Zsombor lett a legjobb.



Az év játékosai korosztályonként

U14: Ivanyik Dávid és Gróf Linett. U18: Hegedűs Tímea és Cserpnyák Martin. U23: Pintér Barbara és Ivanyik Richárd Csaba. Felnőttek: Sass Edit és Zapletán Zsombor.

Kettőezer-tizenkilenc után a Magyar Teke Szövetség (MATESZ) újra odaítélte az év edzője és a tekesportért kitüntetés és díjt is. Az idén két olyan személy érdemelte ki az elismeréseket, akik rengeteget tettek az elmúlt években-évtizedekben a magyar tekesportért. Az év edzője díj nyertese 2021-ben Botházy Ferenc, a Rákoshegyi VSE egyesület edzője lett. A tréner az előző szezonban a dobogó harmadik helyén végzett a női szuperligában szereplő első számú együttessel, s ebben a kiírásban is a dobogón vannak a rákoshegyiek. Több utánpótlás-játékosnak egyengeti a pályáját, többek között a 2021-es utánpótlás-világbajnokságon részt vett Kis Horváth Lucának és Pásztor Enikőnek is. Szép sikert könyvelhetett el edzőként, ugyanis az utánpótláskorú Bálintfy Cintia a harmadik helyet szerezte meg napi egyéni és összetett számokban a felnőtt női országos bajnokságon.



A tekesportért kitüntetést Kis Horváth István érdemelte ki, aki a Rákoshegyi VSE elnökeként jelenleg is két csapattal képviselteti egyesületét a női élvonalban, s elnökségi tagként is részt vett a MATESZ munkájában és sokszor nyújtott segítséget a szövetségnek.



Tavaly a járványügyi helyzet miatt és idő hiányában a MATESZ nem tartott díjátadó ünnepséget, az elismeréseket, valamint a világbajnokságon elért helyezésekért kiérdemelt díjakat az idei év elején adja majd át a szövetség.