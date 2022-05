A városban több mint háromszáz civil egyesület van bejegyezve, ezek közül nagyjából nyolcvan, köztük a nyugdíjasszervezetek dolgoznak aktívan, tudtuk meg Battyányi Beátától, a polgármesteri hivatal roma- és civil referensétől. – Ezek tevékenységi köre rendkívül szerteágazó – tette hozzá Battyányi Beáta. – Az ősszel megrendezett városi civil nappal is szerettük volna felhívni erre a nagyközönség figyelmét, s igyekeztünk kedvet csinálni ahhoz, hogy minél többen kapcsolódjanak be a közösségek életébe.

A legtöbb egyesület a kultúra területén működik, köztük a nemzetközi hírű Somogy Táncegyüttes, a Vikár Béla Kórus és annak munkáját segítő alapítvány, valamint a Somogyi Hagyományőrző Huszárok Egyesülete és a Kárpát-medencei Magyarok Baráti Társasága is. A sportcélú szervezetek többsége az iskolás korosztálynak kínál több mint negyven sportágban választási lehetőséget. Az érdekvédelmi egyesületek ifjúságvédelemmel, hátrányos helyzetű családok, romák problémáival, fogyasztóvédelemmel is foglalkoznak, de a hasonló élethelyzetben lévők, így a nők, a kismamák, a nagycsaládosok, a panellakók, a lakótelepen élők is egyesületbe tömörültek. Ezek a közös programok szervezésén túl a napi gondokon, nehézségeken is segítenek túljutni.

Oktatással kapcsolatos feladatokat szinte csak alapítványi formában látnak el a polgári közösségek, amelyek a városban lévő alap- és középfokú intézmények szervezetei. Egyesületet működtetnek a veleszületett, tartós fogyatékossággal járó, az életvitelt hosszú távon befolyásoló betegségben szenvedők, így a mozgáskorlátozottak, értelmi fogyatékkal élők, hallássérültek, vakok és gyengén látók, vese- és cukorbetegek, lisztérzékenyek, rákkal küzdők is. Tagjaiknak rendszeresen szerveznek orvosi előadásokat, tapasztalatcseréket. A nyugdíjasszervezetek is viszonylag nagy számban, területi elosztásban vannak jelen. Rendezvényeik főleg az ünnepekhez kötődnek, de a városi programoknak is lelkes résztvevői, ezen kívül karitatív tevékenységet is folytatnak.

A természet- és környezetvédelemmel foglalkozó egyesületek a környezettudatos életvitel népszerűsítése mellett túrákat is szerveznek.

A döntés-előkészítésbe is bevonnák az egyesületeket

Battyányi Beáta szerint gondot jelent, hogy a tagság főként az idősebb korosztályból kerül ki. – A jövőre nézve feladatunknak tekintjük a csoportok taglétszámának növelését és fiatalítását – emelte ki a referens. – Kaposvár önkormányzatának alapelve a civil szféra minél szélesebb körű bevonása a szolgáltatások ellátásába, a döntés-előkészítési folyamatokba, és hosszabb távon is számít a nonprofit szektor szolgáltatásaira. Ennek megfelelően évente átlagosan 80 millió forinttal is támogatja a közösségeket. Viszonzásként a civil szervezetek nemcsak a város és az emberek közötti információcsere folyamatában töltenek be közvetítőszerepet, de egyre gyakrabban látnak el személyre szabott közfeladatokat is, például szociális területen. Az ő javaslatukra részesült 2019-ben Kaposvár a Közösségeket Támogató Önkormányzat díjban is.

Fotó: Lang Róbert