– Sokan állítják, hogy a 2020-as év volt a legnehezebb, de az elmúlt esztendő sem volt sétagalopp. Ön hogyan látja a 2021-es évet?

– Ahogy mindenki élete megváltozott a világjárvány hatására, ugyanez elmondható a közigazgatásra is. Így a Somogy Megyei Kormányhivatal is másképpen kellett hogy működjön. Kaptunk egy új kihívást: miniszterelnök úr a megyei védelmi bizottsági elnököket bízta meg a járvány elleni védekezés koordinálásával. Az egyik feladatunk tehát az volt, hogy a teszteléseket, oltásokat megszervezzük, lebonyolítsuk. Ez teljesen új volt számunkra. Legalább ennyire fontos feladatunk volt a válság gazdasági hatásainak ellensúlyozása, ezen belül a foglalkoztatási támogatásokon keresztül a munkahelyek megmentése, hogy minél kevesebb legyen Somogyban az álláskereső és minél több támogatás jusson el a munkáltatókhoz. Kiemelt cél volt ugyanis, hogy az állampolgárok minél kevesebbet érezzenek a járványhelyzet nehézségeiből.

– Hogy látja, mennyire sikerült ezt elérni a tavalyi évben?

– Sok-sok munkatársunk megfeszített és lelkiismeretes munkájának köszönhetően sikerült a feladatainkat az elvárható színvonalon végrehajtani. A járvány elleni védekezés ilyen mértéke új volt számunkra, persze voltak járványügyi feladatot ellátó kollégáink korábban is, de az influenza elleni küzdelem össze sem hasonlítható a Covid-járvánnyal. Annyi előnyünk volt, hogy a kormányhivatal eleve úgy épül fel, hogy mindig oda csoportosíthatók át a munkatársak, ahol a legnagyobb a baj. Most természetesen ez a terület a járvány elleni védekezés volt. Majdnem minden területről csoportosítottunk át munkatársakat, hogy ebben segítsenek. Mára átalakultak a járványügyi szabályok, de a járvány első szakaszaiban nagyon nehéz dolgunk volt. Most valamivel könnyebb ugyan, de a feladataink mennyisége nem csökkent.

– Az oltási tevékenység megszervezése is nagy feladat volt. Hasonló méretű oltási programra korábban még nem volt példa.

– Valóban nem, ebben nagy segítséget nyújtott a kormányhivatal apparátusa. A közvetlen munkatársaim, a kabinetben dolgozók végezték ezt a feladatot és megalakult a megyei oltási munkacsoport, amelynek én vagyok a vezetője, mint a megyei védelmi bizottság elnöke. Az ülésünkön dr. György István államtitkár is részt vett, hogy lássa, miként küzdünk itt Somogyban a vírussal. A legszorosabb kapcsolatunk értelemszerűen a Kaposi Mór Megyei Kórház vezetőjével, dr. Moizs Mariann főigazgatóval alakult ki e munka során. Neki ezúton is szeretnék köszönetet mondani, mert az ő határozott és szakmailag megalapozott munkája és a kollégái áldozatvállalása nélkül nem sikerült volna a járványt megfékezni. És természetesen ugyanez igaz a társszervezetekre, a katasztrófavédelemre, rendőrségre, mentőszolgálatra, háziorvosi szolgálatokra is. Mindegyikük hősies munkát végzett és végez a mai napig.

– Természetesen ünnepelni való is akadt az elmúlt évben. Ugyanis befejeződött a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének felújítása. Ez volt az önök számára a legfontosabb esemény?

– Igen, mondhatjuk ezt. Közel háromszáz munkatársunk dolgozik a Nagy Imre téren található épületben, amely 1983-ban épült. Ez az épület azért is kiemelt fontosságú, mert a megyei központi közigazgatás emblematikus épülete már hosszú évtizedek óta. Sokan szerették volna felújítani, de nagyon örülök neki, hogy ezt most nekünk sikerült megvalósítanunk. Június 3-án adtuk át az épületet, amelyen dr. György István államtitkár úr is részt vett. Közel tízezer négyzetméteren újult meg az épület, amely teljes nyílászáró cserét, korszerűsítést és minden ezzel járó átalakítást foglal magában. Emellett még egy százfős új tanácstermet is kialakítottunk és újdonságként a földszinten egy gyermekmegőrző is működik a kollégáink kisgyermekeinek. Hasonló egyik kormányhivatalban sincs az országban, remélem ezzel példát tudunk mutatni a többieknek. Június 1-jén pedig a kaposvári színházban láttuk vendégül egy előadásra azokat a munkatársakat, akik a koronavírus-járvány elleni védekezésben segédkeztek. A meghívottakat dr. Uzsák Katalin helyettes államtitkár asszony köszöntötte, aki erre az alkalomra tért haza szülővárosába.

– Elismerésből is jutott: munkatársai többször kaptak magas állami kitüntetést munkájukért. Az ön számára mi volt a legnagyobb elismerés 2021-ben?

– Minden díjra büszkék vagyunk, de nem a kitüntetésekért dolgozunk. Az igazi kitüntetés mindig az, hogy az ügyfeleink elégedettek és ezt mi is látjuk rajtuk. Természetesen igyekszünk elismerni a kollégánk munkáját, ezt augusztus 20-án tesszük meg hagyományosan, amikor a sok jó munkatárs közül a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtók munkáját is elismerjük. A Somogy Megyei Védelmi Bizottság „Somogy Megye Védelméért” díjat alapított, amelyet tavaly először adtunk át, miután a Covid-járvány miatt 2020-ban elmaradt az átadó. Tavaly októberben 14 emlékplakettet adtunk át olyanoknak, akik Somogy védelmi igazgatási feladatainak ellátásában a legkiemelkedőbben helytálltak.

– A foglalkoztatás hogyan alakult az elmúlt esztendőben Somogy megyében?

– A járvány kitörését követően véget ért az álláskeresők számának 2010-től tapasztalt csökkenése, de ma már annál is kisebb a munkanélküliség, mint a válság kirobbanása előtti rendkívül kedvező helyzetben volt. Ez nem ment magától, szükségesek voltak a munkahelyek megőrzését célzó kormányzati intézkedések. Ilyen volt a kormányhivatal által folyósított ágazati bértámogatás, amely segítségével a megyében közel 2,2 milliárd forinttal 790 munkaadó 4188 munkavállaló álláshelyét menthette meg. Az önfoglalkoztatók is részesültek a támogatásból, ami Somogyban 3699 ilyen vállalkozót érintett, s összesen 810 millió forintot kaptak, hogy a járvány dacára talpon maradjanak. A kutatás-fejlesztési tevékenységet is támogattuk, a legjobban képzett munkavállalók megtartásának támogatására 22 kérelmet nyújtottak be és 123 millió forintot fizettünk ki erre a célra. Ezek mellett folytattuk a már megszokott foglalkoztatási programjainkat, valamint az uniós projektekhez kapcsolódó támogatásokat is tovább folyósítottuk. Jelenleg a válság előtti időszak foglalkoztatottsági szintjére sikerült visszakapaszkodni nagyon nagy munka árán.

– A somogyi munkaerőpiac számára fontos eseménnyé nőtt a Somogy Megyei Kormányhivatal által szervezett pályaválasztási kiállítás és vásár. Túl vannak a huszadikon, milyen tapasztalatokat szereztek?

– Számunkra kiemelkedő esemény volt és méltóképpen szerettük volna megtartani a huszadik kiállítást. Ezért a kaposvári sportcsarnokban rendeztük meg 24 ezer 100 négyzetméteren ezt a rendezvényt 65 standdal és a külső kiállítóhelyeken, ahol Somogy valamennyi képzési intézménye bemutatkozott. Több mint kétezer pályaválasztás előtt álló fiatal vett részt a rendezvényen, ahol vendégünk volt Szita Károly polgármester és Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora is.

– Története során Somogy mindig agrármegye volt. Ez még ma is így van?

– A 67-es út elkészültével immár annak küszöbén állunk, hogy a megyében megjelenjenek a nagy ipari cégek. Jelenleg Somogyban 247 ezer hektáron folyik mezőgazdasági művelés, amelyekre az elmúlt esztendőben 6037 gazdálkodó nyújtott be egységes támogatási kérelmet 42 jogcímen. Ezek alapján látszik, nagyon jelentős az agrárium a somogyi emberek életében. Az agrárügyi főosztályunk a benyújtott kérelmeket elbírálva támogatja a somogyi gazdálkodókat, akikkel szoros a kapcsolatunk. Emellett jelentős fejlesztésekhez is juttatjuk őket a vidékfejlesztési programból: az elmúlt évben közel 900 milliárd forint ment át a kezünkön. Ebből több mint 20 milliárd forint beruházási célú támogatás. Az agrár- és vidékfejlesztést támogató főosztályt meg is erősítettük, hiszen tíz új kollégát vettünk fel és tavaly új helyre, a Kossuth Lajos utca 9. szám alá költöztek kollégáink a Baross Gábor utcából. Így a belvárosban fogadják a somogyi gazdálkodókat munkatársaim.

– Idén választás lesz. Milyen várakozással tekint erre az időszakra?

– Az elmúlt tíz évben bizonyított a kormány azzal, hogy olyan előremutató célokat tűzött ki az országnak, amelyeket sikerült is megvalósítani. Nekünk az a feladatunk, hogy az ügyfeleinket kiszolgáljuk, erre kell fókuszálni. Érzékeljük, hogy a választás közeledtével a mi munkánk is nagyító alá kerül. Mi 2022-ben is igyekszünk a lehető legkevesebb hibával ellátni a munkánkat és mindig pontosan kiszolgálni az ügyfeleket.

Jól teljesítettek a kormányablakok

A legtöbb ügyfelet a Somogy Megyei Kormányhivatalban a kormányablakokban fogadják. Ez az a szervezeti egység, amelyen keresztül a leginkább meg­ítélik az állampolgárok a hivatali dolgozók munkáját. Tavaly az átalakítás ezt is érintette, hiszen a megyében található 15 kormány­ablak helyett csak 14 működhetett. A Nagy Imre tér 1. szám alatti épületben több mint egy éven át nem fogadtak ügyfeleket.

– Ez azonban nem jelentette azt, hogy a többi ne tudta volna átvenni a feladatot, mondta Neszményi Zsolt, kormánymegbízott. 2020-ban, amikor szigorú korlátozások voltak érvényben, a Kormányhivatal kormányablakai 296 ezer ügyfelet fogadtak és 309 ezer ügyet intéztek el számukra. Ezzel szemben tavaly 339 ezer ügyfél 373 ezer ügyét intézték el. Somogyra vetítve ez a szám olyan, mintha a megye valamennyi lakója betért volna ügyet intézni és még egy siófoknyi város. – Ezekről a találkozásokról csak pozitív visszajelzések születtek, amely köszönhető annak, hogy már 21. századi a technikai felszereltségünk, másrészt ügyfélbarát az ügyintézés, munkatársaink szakmailag felkészültek és segítőkészek, tette hozzá a somogyi kormánymegbízott.

Fotó: K. T.