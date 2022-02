Ez nem is csoda, hiszen a hullott agancs kilóját akár 7–8 ezer forintért is el lehet adni.

Van olyan illegális gyűjtő, aki quaddal, más terepjáróval vagy gyalogosan járja ezekben a hetekben a somogyi erdőt, de előfordult már olyan is, hogy drónnal is pásztázták a területet. Ilyenkor hullatják ugyanis a trófeás vadak agancsaikat, azok után kutatnak, mielőtt eltűnnének. – A járványhelyzet megnehezíti a munkát, a hivatásos vadászok közül többen betegek, így tagjaink ellenőrzik fokozottan a területünket – mondta el Udvaros Zoltán, a Földtulajdonosok és Természetbarátok Látrányi Vadászegyesületének elnöke. Hozzátette: évről évre megjelennek az illegális gyűjtők, akik megzavarják a vadat, nem hagyják pihenni. – Nehéz a tettenérés, tavaly nem tudtuk utolérni a krossz­motorral közlekedő illegális gyűjtőt, persze rendszám sem volt a járművén – nehezményezte Udvaros Zoltán.

– A hullott agancsot összeszedni csak az arra jogosult, engedéllyel rendelkezőknek szabad, ennek megfelelően a gyűjtésére csak a tulajdonos, a helyileg illetékes vadásztársaság írásos engedélyével van lehetőség – mondta el Kemenszky Péter, a Országos Magyar Vadászkamara Somogy megyei Területi Szervezetének titkára. Hozzátette: a hullott agancs sok információt hordoz, a bikák korát, fejlődését is nyomon tudják követni. Január végén, február elején kezdődik az illegális agancsgyűjtés és áprilisig folyamatosan zavarják a vadat. – Az illegális agancsozók által hajtott, menekülő szarvascsapatok gyakrabban okoznak napközben is súlyos közúti baleseteket, vagy pusztulnak el kerítéseken, szőlőkordonokon fennakadva – emelte ki a megyei titkár.

Gyógyszer és csillár is készül belőle

A gímszarvas agancsát a felvásárlók átlagosan 7–8 ezer forintért, a dámét 5-6 ezerért veszik jelenleg. Egyes becslések szerint éves szinten több mint kétszáz tonna hullott agancs hagyja el az országot. Lakberendezési és használati tárgyak is készülnek belőle. A kínai orvoslásban is széles körben használják, mint például hideg végtagok, gyakori megfázás, a nemi működés zavarainak gyógyítására. Az uniós csatlakozás előtt, még lehetett kapni szarvasagancsból készült potencianövelő gyógyszert is, de a szigorú előírások miatt már hosszú ideje beszüntették a forgalmazását.

A legálisan terítékre hozott vadak trófeáit évről évre százak csodálják a kaszói trófeaszemlén

Fotóill.: Lang Róbert

Fel is tartóztathatják az illegális gyűjtőt

Kemenszky Péter szerint a hivatásos vadásznak joga van ahhoz, hogy igazoltassa az illegális gyűjtőt, átvizsgálja autóját és fel is tartóztathatja, amíg a rendőrök kiérnek a helyszínre. A tettenérések nyomán minden évben jelentős számú büntetőügy keletkezik Somogyban, amelyet vagy az illegális gyűjtők, vagy a felvásárlók ellen indít a nyomozóhatóság. Egy tervezett módosítás értelmében a hullott agancs vadgazdálkodási értéke ötezerről tízezer forintra emelkedhet, ebben az esetben kisebb mennyiségű agancs eltulajdonítása is bűncselekmény kategóriába tartozik.