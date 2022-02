A TOP Plusz Élhető városok pályázati felhívására Nagybajom város önkormányzata – a Somogy Megyei Önkormányzattal kötött konzorciumi megállapodása alapján – 200 millió forint összköltségű pályázatot nyújtott be a település központjában megvalósítandó fejlesztésekre. Erről Pirka Mátyás polgármester számolt be a település hivatalos közösségi oldalán.

Játszóteret, parkot és kerékpáros ügyességi pályát is terveznek Nagybajomban a pályázat pozitív elbírálása esetén. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése mellett a fejlesztési elképzelések új parkolóhelyek kialakítását is magukban foglalják. A városközpontban ugyanis egyre több gondot okoz a parkolóhelyek hiánya, mivel az elmúlt években a központban több új üzlet, szolgáltatóegység nyílt, így nagyobb a forgalom is. A bölcsőde építésével pedig csak további forgalomnövekedés várható. Ezért az Iskola közben és a Kossuth utcában a gyógyszertár előtt is terveznek parkolóhelyeket kialakítani.

Ha sikeresen szerepel Nagybajom pályázata a kiíráson, az általános iskola Kossuth utcától bevezető, töredezett betonlapos sétánya új térköves burkolatot kaphat, mellette pedig új zöld sávot szeretnének kialakítani. A projekt része a városháza hátsó bejárata előtti területet megújítása is.