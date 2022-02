A jogász végzettségű honatya, aki az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének is képviselője, beállt ministrálni a Rumszauer Miklós atya által bemutatott szentmisén. Ezt követően lépett a mikrofonhoz, s egyebek mellett arról beszélt: a magukat kereszténynek tartó politikusoknak minden reggel ki kell mondaniuk: „szolgálni fogok”. Szolgálni az Urat, a nemzetet s a családot, s a világosság oldalán részt venni a történelmi küzdelemben.

– A bűn relativizálásával a sátán erős lett a világban, s ugyan a világ sötétségbe borul, de vissza kell venni a világosság számára – jegyezte meg, hozzátéve: a sötétség könnyen megtéveszti az embert, mondván: elég okosan élni, nem kell bölcsnek is lenni, jóllehet nagy a különbség e két jellemvonás között. Nyugaton már régen elszakadtak az Úrtól, saját maguk által kitalált mérték szerint élnek, tagadva a teremtett világot, s vele együtt minden értéket. A kereszténység helyébe globális világképet képzelnek. Elvesztették Istent, nem hisznek a Tízparancsolatban, az áldozatvállalásban, s tagadják a Bibliát. Amikor Finnország egykori sokgyermekes belügyminisztere napjainkban kiállt a Szentírás mellett, s a Teremtés könyvét idézte – Isten férfinak és nőnek teremtette az embert –, akkor a volt minisztert perbe fogták: vagy visszavonja ezt a kijelentését, s akkor szabadságvesztés helyett csak pénzbüntetést kap, vagy börtönbe kerül. A miniszter visszautasította az alkut; ha börtönbe zárják is, kiáll Krisztus igazsága mellett.

A meghívott vendég szerint a keresztény Európa védjegye a nemzetállam. Látható, hogy a világ, és benne Európa nagy veszélyben van, s mi magyarok sem adhatjuk fel őseink álmát, alapelveinket; a magyarság jövője a lelkünkben él. Látszódjék rajtunk az Úr ecsetvonása! – buzdított a politikus, aki emlékeztetett arra is: a kétely és az ellenségeskedés kereszttüzében egyre több ember hite van fokozódó veszélyben. A hűség a feltétele annak, hogy az ajándékba kapott hit tovább éljen. Ezt követően Vejkey Imre a tízesztendős, „keresztényi ihletettségű” Alaptörvényről beszélt, amelynek előkészületeiben maga is tevékenyen részt vett. Mivel az európai alaptörvényekben nem szerepelnek keresztény értékek – már azt is firtatják, egyáltalán vannak-e keresztény gyökereink –, természetesen folyamatosan támadják a magyar Alaptörvényt. Azért, mert kinyilvánítja: az élet a fogantatással, s nem a születéssel kezdődik, házasság csak egy férfi és egy nő között jöhet létre, az anya nő, az apa férfi.

Szó esett az egyik magyar napilapban megjelent Krisztusgyalázó karikatúráról is, amely ellen szót emelt a hon­atya, mondván: a rajz sérti a keresztény közösséget. Első fokon pert vesztett a bíróságon; a bírónő megkérdezte: miből gondolja, hogy Magyarországon létezik keresztény közösség. Aztán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai is véleményt nyilvánítottak ez ügyben, melyhez a protestáns és az ortodox egyházak is csatlakoztak, sőt még a zsidók, a muszlimok is ellátták kézjegyükkel a tiltakozást. Másodfokon elmarasztalták a lapot a karikatúráért.

Mivel az előadó nevéhez fűződik a Magyar Parlamenti Imacsoport létrehozása, így a 9 éves múltról is szót ejtett. Felekezet és párthovatartozás nélkül, bárki csatlakozhatott a 2-2,5 órás összejövetelhez, amelyen az adott igeszakasz felolvasását követően kötetlen beszélgetés keretében osztják meg gondolataikat a politikusok. Felemelő volt hallani: legutóbb a Magyar Szentek Templomának kertjében 250 hajléktalannak és szegénynek főztek, s maguk adagolták az ételt, sokat beszélgetve velük.

A nemzeti imareggeliről is mesélt, ahova általában 200–220-an regisztrálnak 27 országból. Amerikai politikusok véleménye is elhangzott, miszerint nehezen érthető számukra az, hogy a kommunizmus bukása után 30 évvel miként lehet nagyobb lelkiséget tapasztalni a magyar parlamenti imacsoportban, mint az amerikai szenátusban. Az előadó felidézte azt is: egy amerikai meghívásnak eleget téve Trump elnöknek megjegyezte: úgy érzi, Magyarországon kívül más nem nagyon áll ki az üldözött keresztények támogatásáért.

Trump később jelezte: előkészítik csatlakozási szándékukat a magyarországi kezdeményezéshez. Napjainkban viszont Joe Biden kormánya állítólag már azt latolgatja, nem dolguk, hogy kiálljanak az üldözött keresztények mellett, inkább más, fontosabb ügyet finanszíroznak.

Véráztatta Alaptörvény a falon

A KDNP-s honatya sok helyütt megfordult a világban. Vejkey Imre többek között járt Egyiptomban is, ahol találkozott Észak-Afrika kopt püspökével, aki latin szentmisét mutatott be a magyar delegáció tiszteletére. Aztán egy kiszögelt, véráztatta szöveghez vezette a Magyarországról érkezett politikust, aki természetesen azonnal megkérdezte tőle, hogy miről szól mindez, mi az itt olvasható szöveg fordítása? Észak-Afrika kopt püspöke azt felelte: a Magyar Alaptörvény preambuluma, amit a világ valamennyi püspökének lefordíttatott a saját nyelvére és elküldte címükre. A vér pedig azé, akire a kiszögeléskor rálőttek.

Imatalálkozók

Megtudtuk, Vejkey Imrét foglalkoztatta az is: volt-e valaha kápolna a Parlamentben, ugyanis az imacsoport összejöveteleit akkor állandó helyen tudnák megrendezni. A kutatások szerint soha nem volt kápolna az Ország Házában. Ezért Kövér László házelnökkel megegyeztek abban, hogy a kupolában tarthatják imatalálkozóikat.