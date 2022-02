Az egyházi szervezetek folyamatosan segítik a kárpátaljai menekülteket. A Katolikus Karitász munkatársai a keleti országrészben Fehérgyarmaton, valamint Nyíregyházán alakítottak ki menekültpontot és határ menti településen, Beregsuránynál is segítenek.

Feketéné Szabó Márta, a Kaposvári Egyházmegyei Karitász igazgatója megkeresésünkre elmondta, Kaposváron is gyűjtenek a háború elől menekülőknek és azoknak is, akik Kárpátalján maradtak. – A bajba jutott embereknek elsősorban pénzt gyűjtünk – emelte ki Feketéné Szabó Márta. – Nagyon sokan érdeklődnek és támogatják a rászorulókat. Adományvonalon és online formában várjuk a felajánlásokat, de személyes befizetésre is van lehetőség az egyházmegyei központban – tette hozzá az igazgató.

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) is támogatja azokat, akik Kárpátalján maradtak, és segíti a Magyarországra menekülteket is. Az MRSZ önkénteseket is toboroz, hogy minél hatékonyabban segítse a bajba jutott embereket. Petró László kaposvári református lelkipásztor érdeklődésünkre elmondta, egyelőre még nem keresték meg őket, de ha szükséges, akkor a balatonfenyvesi református gyermek- és ifjúsági üdülőben, valamint a zselickisfaludi református táborban is helyet tudnak biztosítani a menekülteknek. A Balatonon júniusig ( a táboroztatás kezdetéig) 280, Zselickisfaludon 116 embernek van szálláshely.

Petró László hozzátette, gyűjtést is szerveztek a határon túli magyaroknak és nagyon sok vállalkozás ajánlott fel sofőrt, teherautót azért, hogy az adományokat el tudják vinni a magyar-ukrán határhoz. A kaposváriak gyűjtéséhez más gyülekezetek, szerveztek, cégek és egyetemek is csatlakoztak.

A Baptista Szeretetszolgálat is támogatja az ukrajnai háború érintettjeit. Tartós élelmiszereket, konzerveket, bébiételeket, ivóvizet, alapvető higiéniai termékeket és téli ruházatot csoportosítottak át a dunántúli logisztikai központból az ukrán határhoz közeli mátészalkai raktárbázisra. A szervezet gyűjtést is hirdetett, a 1355-ös adományvonalon hívásonként 300 forinttal lehet támogatni a rászorulókat.

Látrányból már elindult egy segélyszállítmány Kárpátaljára, erről ide kattintva olvashatsz!

Imádkoztak Marcaliban és Barcson is

Ünnepi szentmisén emlékeztek a kommunista diktatúra áldozataira a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban a hétvégén, ahol Kiss Iván címzetes prépost, plébános Szent II. János Pál pápa jelentőségéről beszélt az egybegyűlteknek. Mint mondta, a pápa mindent megtett életében a kommunizmus megszüntetéséért. Az istentiszteleten imádkoztak az orosz-ukrán háború mielőbbi befejezésért és a békéért, majd a jelenlévők a templom előtt, a Szent II. János Pál pápa szobornál és az 1956-os emlékműnél mécseseket gyújtottak a kommunizmus áldozataiért. Barcson is a békéért gyújtottak gyertyát, közel félszázan vettek részt a megmozduláson. Sokan a templomba egyébként nem járók közül is elmentek a templomhoz, hogy Sas Rudolf plébános vezetésével könyörgjenek a békéért.