Jelenleg a tesztelése zajlik. – Az idei évünk a tanulásról szól – mondta Berek Gábor elnök. – Az idény előtt igyekszünk minél alaposabban megismerni a drónt, amely 50-100 méter magasságból centiméteres pontossággal képes felvételeket készíteni. A növények vegetációs állapotát ellenőrizzük majd, s ha esetleg egy táblában táp­anyaghiány van, illetve kezdődő betegségre utaló jeleket látunk, akkor jóval hamarabb tudunk erre reagálni, mint eddig. S így bármilyen gond esetén nem az egész területen kell beavatkozni, hanem elég csupán az érintett helyen.

A költségcsökkentést és az eddiginél is hatékonyabb termelést egyaránt szolgálja a monitoring drón, melyhez négy kamera tartozik, többek közt egy harmincszoros optikai zoomos és egy hőkamera, utóbbi a táblán belüli vadmegfigyelésre is alkalmas. Berek Gábor és egy növényorvos kollégája tavaly ősszel elvégzett egy drónpilóta-tanfolyamot. Az elnök kiemelte: a hétmillió forintos drónt pályázati támogatással vásárolták meg, a vételhez 50 százalékos támogatást kaptak. – Tizenhét dolgozót foglalkoztatunk, 650 hektáron gazdálkodunk – mondta. – 2022-ben még egy traktort is szeretnénk vásárolni, erre 56 millió forintot fordítunk. Négy erőgépet használhatunk, melyből kettő a vállalkozásunké, a két másikat béreljük. Harsányi M.



Hamarabb reagálnak a kezdődő növénybetegségekre