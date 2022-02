Vargáné Friss Judit, a szervezet elnöke lapunknak elmondta, hogy bár pótolni szeretnék az elmaradt megemlékezést, ugyanakkor a tagságot leginkább az foglalkoztatja, hogy mikor térhet vissza az élet a régi kerékvágásba.



– A koronavírus bennünket is megviselt, többen átestek a fertőzésen is, de emiatt szerencsére nem halt meg senki sem közülünk – mondta el a közösséget megalakulása óta irányító elnök, aki az elmúlt másfél évtized legfőbb történéseit is megosztotta velünk. – Az egyesület megszervezésével a lakótelepen élőket kívántuk közelebb hozni egymáshoz. A kezdeményezésnek rendkívül pozitív volt a fogadtatása, amely a megalakulást követő gyors létszámnövekedésben is megmutatkozott. Hozzátette: az akkor még vegyes életkorú társaság programjai közül pedig jó néhány azóta hagyományossá is vált.



A közösség életkorára vonatkozóan Vargáné Friss Judit megjegyezte, hogy egyre kevesebb a fiatal közöttük, a jelenleg harmincöt fős tagság döntően nyugdíjasokból áll. – Pedig a rendezvényeinket még a pandémia előtt is sokan látogatták, valamennyi korosztály számára nyitottak voltak, ugyanakkor a tagsággal járó kötelezettségeket egyre kevesebben vállalják.



– Tavasszal és ősszel mintegy csapatépítő tréningként rendszeresen ellátogattunk a közeli kirándulóhelyekre – kezdte sorolni az elnök, melyek a legnépszerűbb programjaik. Kedveltek voltak az adventi gyertyagyújtások és az ahhoz kapcsolódó programok, a legsikeresebbek ugyanakkor a nyárbúcsúztatók voltak, amelyeken esetenként százötvenen is részt vettek. Vargáné Friss Judit beszámolt az országjáró kirándulásokról is, amelyek közül a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok megtekintése jelentette a legnagyobb élményt az ötvenfős csoportjuknak.



Az eltelt több mint másfél évtized alatt kiváló kapcsolatot sikerült kiépíteniük az önkormányzattal valamint több helyi szervezettel is. Bevételekre elsősorban országos és önkormányzati pályázatokból tesznek szert, de magánvállalkozók is hozzájárulnak a programjaikhoz.



Mint megtudtuk, nagyobb összegű pályázati pénzhez 2013-ban sikerült hozzájutniuk, amelyből klubhelyiséget is tudtak bérelni, valamint egy közel ezer, a fiatalabb generációt és az időseket egyaránt megmozgató komplex programot valósítottak meg. Ennek részeként sportversenyeket és különböző témájú előadásokat is szerveztek. Jelenleg nem rendelkeznek saját helyiséggel, ezért is nagyon várják, hogy megnyíljon a Polgárok Háza.



Fáradhatatlan szervező maradt negyven év tanítás után



Az egyesület elnöke, Vargáné Friss Judit magyar–történelem szakos tanárként dolgozott több mint negyven éven át. Elmondása szerint már gyerekként pedagógusnak készült, és szívesen vett részt a közösségek életében is. A kiváló kapcsolatteremtő képessége sok mindenen átsegítette. Tanulmányait mindvégig kiváló tanítók-tanárok kísérték, akiktől emberséget és hivatástudatot tanult. Közel tíz esztendeig vidéki iskolákban tanított, 1980-ban került végleg Kaposvárra, ahol több intézményben is dolgozott. Nagyon szeretett tanítani, és szívesen vett részt az intézmények szabad­idős programjaiban is. Munkája során sok szeretetet és nem kevés elismerést kapott. A nyugdíjas éveit is tevékenyen éli, az egyesület vezetőjeként a mai napig is szervezi a közösség programjait.

– Bár a pandémia a civil szervezetek munkáját, így az egyesületünkét is visszavetette, mindezek ellenére optimista vagyok, és amíg egészségem engedi, megpróbálom a lehető legjobban ellátni a vállalt feladataimat. Mottóm: míg élek, remélek! – mondta lapunknak Vargáné Friss Judit.