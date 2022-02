Matusa Zsolt 2003 óta foglalkozik laskagomba-termesztéssel. – A táp­anyagtartalma szinte ugyanakkora, mint a húsé. Könnyen emészthető, egészséges élelmiszer, amely nagy mennyiségben tartalmaz B-, D-, C- és K-vitamint, proteint, vasat, jódot, nátriumot, szelént, cinket, káliumot, foszfort és néhány zsírsavat is – sorolta lapunknak a termesztő, akinek a gomba egyszerre hobbi és mellékállás. – Megélni ebből nem lehet, mivel az eladása nem könnyű – mondta. – Nagyon nyomott áron veszik a kereskedők, próbálkoztam egy kaposvári multiáruháznál is, de a feltételeik miatt inkább elálltunk az eladási szándékunktól – tette hozzá.

2018-ban hagyták abba Fiadon a laskagomba termesztését. – A közmunkaprogramban foglalkoztunk ezzel a fajtával, sajnos a párásító berendezéseink elromlottak, de dolgozunk a szerelésükön – mondta lapunknak Gyurik Attila, Fiad polgármestere. Hozzátette: mivel egyre többen keresik a településen a gombát, ezért a terveik szerint tavasszal újra elkezdik a termesztést. A laskagombát korábban a helyi értékesítés mellett piacokra adták el.

Erősíti a vénákat is a laskagomba

A laskagomba jótékony hatásait évszázadokkal korábban felfedezték. Szárított formában Kínában a vénák erősítésére, az izmok lazítására használják. Nagyon nagy segítséget nyújt lumbágóra, az izmok és a végtagok merevsége esetén. Japán kutatók pedig a laskagomba vizes kivonatával sikeresen csökkentették egyes daganatok növekedési sebességét. Vegetáriánusok előszeretettel fogyasszák magas fehérjetartalma miatt. Sokan készítenek a laskagombából pörköltet, levest, salátát, ha pedig nem fogy el, akár le is fagyasztható.