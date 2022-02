– Tavaly csaknem 30 százalékkal nőtt a papír- és a műanyag csomagolóanyag ára, márciusban pedig további emelkedésre számítunk – hangsúlyozta Csajághy Gábor, az MCM értékesítési és logisztikai igazgatója. – Ezekre állandóan, nagy mennyiségben szükségünk van, ám nem mindegy, hogy mennyiért jutunk hozzá.

Csajághy Gábor kiemelte: a február elsejétől érvényes árstop – ami a többi közt a kristálycukrot is érinti – a kereskedelmi láncok fogyasztói árára van hatással. A szabályozás a termelők átadási árát a kereskedők felé nem érinti. A kereslet az egykilós kristálycukorra a rendelet bevezetése óta jelentősen megnőtt, ám az ellátást az emelkedő igények ellenére is biztosítják. A szállítások folyamatosak, partnereiket fennakadás nélkül kiszolgálják.

Eközben az MCM-nél javában tart már a húsvét előtti felkészülés. Az 1200 raklapnyi áru elhelyezésére alkalmas raktár 60 százalékát már feltöltötték. Az ünnepek előtt néhány héttel ugyanis a szokásos cukormennyiség akár három-négyszeresét is eladják, s a gördülékeny ellátás érdekében szükség van megfelelő mennyiségű áru betárolására.

– Ha a helyzet indokolja, akkor a mostani két műszak helyett háromban dolgozunk – közölte az értékesítési és logisztikai igazgató. – Magyarországon szinte az összes kereskedelmi lánccal kapcsolatban állunk, s Romániában, Szlovéniában, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Horvátországban is van gazdasági kapcsolatunk. 2022-ben pedig Hollandiában szeretnénk megjelenni a porcukorszóróval, az egyeztetések már javában zajlanak.

A társaság 60 dolgozót alkalmaz, legutóbb 2021-ben volt nagy beruházásuk. Akkor készült el a 2200 négyzetméteres, közel 400 millió forint értékű csarnok.

Pánikfelvásárlás után nyugalom

– A koronavírus-járvány első hullámában rövid idő alatt gyorsan megnőtt a cukor iránti kereslet – hangsúlyozta Csajághy Gábor. – Aztán mindenki számára egyértelművé vált, hogy folyamatosan lesz elegendő mennyiségű cukor. A vásárlók ezt tapasztalhatták később, az ötödik hullámban is. Társaságunk 2020-ban és tavaly is csaknem 35 ezer tonna árut értékesített, s 2022-ben is hasonló mennyiséget tervezünk – mondta.

Fotó: Lang Róbert