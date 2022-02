A tét hatalmas, hiszen az a lány, aki eljut az országos döntőbe, már esélyt szerez az értékes díjak valamelyikére, és karrierje a szépségiparban is egy új szintre léphet. Nem véletlen hát, hogy egyre többen jelentkeznek, és kérik szerkesztőségünktől az ingyenes profi fotózás lehetőségét. Március 22-ig várjuk a jelentkezéseket, amit nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, hiszen csak harminc lányt válogathat be a zsűri a somogyi mezőnybe.

A napokban fotóztuk Pandur Alexandrát, aki Mesztegnyőről érkezett versenyünkre. A 18 éves szépség már régóta gondolkozott azon, hogy elindul egy ilyen típusú versenyen, mert mindig érdekelte a kifutók csillogó világa és a modellszakma. Jelenleg szépészeti szakra jár egy kaposvári iskolába, kozmetikusnak, fodrásznak készül. A közösségi oldalakra gyakran készített már magáról képet és videót, így joggal gondolta, egy ilyen fotózáson is helyt tudna állni. Barátai nem csak biztatták, hanem el is kísérték az ingyenes fotózásunkra. A jó hangulatú fotózás hamar meghozta barátnői kedvét is a jelentkezéshez, azonban csak 18 éves kortól várjuk a jelentkezőket, így nekik még lesz idejük felkészülni a következő szépségversenyeink valamelyikére. Alexandrát a barátnőin kívül még valaki segítette: a korábbi közönségdíjas szépség, Király Friderika is eljött a műterembe, hogy tanácsokkal lássa el a mesztegnyői lányt.

A Tündérszépek országos szépségversenyre ezúttal is 18–29 éves hölgyek jelentkezhetnek.

A dicsőség mellett pedig értékes nyeremények, felkészítőtábor, tévéshow várja a jelentkezőket, és igazi szépségkirálynők segítenek majd nekik a verseny alatt! Jelentkezni a tunderszepek.hu oldalon lehet!