A 12. Borforraló Fesztiválon citrommal, naranccsal, szegfűszeggel, fahéjjal és más titkosított különleges fűszerekkel bolondították meg a versenyző csapatok a nemes nedűket a Piac téren. Tíz csapat több mint 500 liter bort forralt meg, amely el is fogyott az esti zárásig.

A fesztivált a rendezvények összetartó erejéről, és az elmúlt két év elmaradt programjainak idei pótlásáról beszélve, Sütő László Marcali polgármestere és Kutor Veronika, a szervező Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője indította útjára.

A nevezett nedűket a Da Bibere Zalai Borlovagrend borászai bírálták el. Értékelésükben kiemelték: a jó forralt bornak két egyszerű titka van. Jó borból kell készülnie, és a nevével ellentétben nem szabad forralni. Az összetevők és azok aránya már ízlés kérdése.

Pontozásuk alapján idén a legjobb bort a Boronkai Borbogarak forralták. A második hely a Muskétásoké lett. A harmadik helyet pedig a Veteránok lendvai csapata szerezte meg.

Nem csak a zsűri tagjai, hanem a fesztiválra látogatók közül is bárki megkóstolhatta a borokat. A szíves vendéglátás része volt, hogy a csapatok falatkákkal is készültek a látogatók kínálására. Volt borkorcsolya, káposztás hajtóka, házi pogácsa, zsíros kenyér, füstölt disznótoros finomságok, helyben sütött forgács fánk, valamint sült kolbász is az asztalokon.

A farsangi hangulatot a mohácsi busók is megidézték, a fesztiválozók között sétálgatva hangos kerepeléssel űzték a telet.

A kóstolgatást a Marcali 3 Tenor, a CAIRO együttes és Peter Šrámek fellépése kísérte, a fesztivált pedig Capuccino együttes koncertje zárta.