Kálmánné Kovács Kata fáradhatatlanul varr, hogy másoknak segítsen. Maga is meglepődött, hogy hányan fogadták kedvezően legújabb ötletét, hogy egy előre meghirdetett időpontban levendulaszíveket oszt a megyeszékhely különböző pontjain. Valentin-nap alkalmából hétfőre tervezte az összejövetelt, és már rengetegen visszajeleztek, hogy eljönnek. Az asszony tíz éve él Kaposváron, most már feleségként. Soha nem felejti el megemlíteni, hogy a szerelem hozta a városba. – Azt szeretném elérni, ha mindenkinek egy olyan minimennyországot tudnék varázsolni, amelyben én szeretnék élni, és erre a Valentin-nap kiváló alkalom – mondta Kálmánné Kovács Kata.

A legmegfelelőbb, emblematikus helyszínnek Rippl-Rónai József csacsifogatos szobrát találta a Fő utcán, ide helyezi ki a maga készítette szövetszíveket, és azt szeretné, ha minél többen vinnének majd innen ajándékot a szerelmüknek.

– Az akciónak az az üzenete, hogy nem kell mindennek pénzbe kerülnie – fejtette ki lapunknak. – A hölgyeknek sem óriási virágcsokrokra és csokoládéra van szükségük, hanem apró kedvességre a mindennapokban. Ezt az üzenetet sokan fogadják örömmel, mert azt tapasztalom, hogy az emberek ki vannak éhezve a szeretetre és a kedvességet kifejező kis gesztusokra.

A kaposvári asszony akkor lett ismert, amikor 2020-ban levendulával tömött szövetszíveket készített és küldött ajándékba a járványban megfeszített munkát végzőknek. A kórházakba és a mentőállomásokra is juttatott az ajándékaiból, hogy felvidítsa a betegeket és a túlterhelt egészségügyi dolgozókat. Ingyen maszkokat is varrt a legnehezebb időkben, és azt vallja, hogy a szívünkhöz nem férhet a vírus. A legfontosabb tulajdonságának azt tartja, hogy nem tud elmenni senki mellett sem, aki segítségre szorul. Ezért rászorulóknak ingyen varr, ha megkeresik.

Fotó: Lang Róbert

Örül, hogy van miből adnia

A kaposvári asszony számára minden helyzetben a legfontosabb, hogy egymás felé forduljunk, és odafigyeljünk a másikra. A jótékonyság a lételeme, és mindig örül annak, ha van miből adnia. Sokan jelezték, hogy valamiért nem tudnak eljönni hétfőn, nekik igyekszik eljuttatni az ajándékot. Heti három-négy alkalmat szán a varrásra, néha a család már alszik, amíg ő a konyhában varr. Elmondta: a Valentin-nap tíz év házasság után is fontos neki és a párjának. A családon belül azért is kitüntetett ünnep, mert a 14 éves kisfiát Bálintnak hívják, így a Valentin-nap a gyermek névnapjával is összekapcsolódik. Az asszony azt ígéri, az akciói természetesen tovább folytatódnak, hogy minél több emberhez juttassa el az üzenetét a szeretetről és segítőkészségről.