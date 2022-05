Az egyik jön, a másik megy címmel jelent meg a somogyi gyökerű Bencze Ilona legújabb kötete. A Jászai-díjas érdemes művész Arány és erény című, 11 éve írt első könyvében is ír ezer szálú somogyi kötődéseiről – többek között a Gyékényes-Zákányfalu-Csurgó-Kaposvár által meghatározott évekről –, de legújabb munkája is igazolja: a gyökerek sosem szakadhatnak el.

Jóllehet azt sem titkolja, hogy mindezért tenni kell; gondolattal, szóval és cselekedettel – például könyvírással. A könyv lapjain szeretni való, összetartó família hétköz- és ünnepnapjaiba pillanthatunk be. Olyan világba, amelyben hitele van a szónak, pozitív fogalomnak számít a kitartás, az alázat és a becsület. Tehetsége mellett ezen értékekkel felvértezve kérezkedhetett fel Thália szekerére e nagy szemű, csinos szőke lány egy ötgyermekes családból, melynek élő tagjai ma is szinte rajongásig szeretik egymást. A pandémia szülte, s a Galenus Kiadó által megjelentetett, fotókkal gazdagon illusztrált kötet elsősorban azt a szellemi örökséget állítja középpontba, amely mértékadó személyiséggé formálta a kortalan színész-rendező-tanár-játékmester szerzőt, aki 30 éven át játszott a Macskák című musicalben a Madách Színházban, de Zalaegerszegen, Kecskeméten, a Turay Ida Színházban és Sopronban is művelte a csodát. S aki vallja: „szeretem és óvom a múltamat, a közeli jövőt tervezem, a távolinak a kérdőjeleit a felső erőre bízom. És bizakodom, mert van miben. Fölfelé építkezem. Belülről. Falak nélkül, felhők fölényúló tornyokkal, a Fény felé.”

Mindez érződik is a könyvön. Áttetsző nyíltsággal mesél arról, ami oly fontos az életében. Most leginkább unokája, Alex, a „cukorborsó királyfi”, aki éppúgy kedveli a görög tengerpartot – hiszen ott a hazája –, mint Ica mama nagykovácsi otthonát.

Ír a ránk szabadított vírusról, hatásáról éppúgy, mint az élet törvényeiről, a biztos fogódzót jelentő erkölcsi kategóriákról, mint a hit, a megbocsájtás, az elfogadás, valamit arról a békét és harmóniát sugárzó háttérről, amely kegyelmi ajándékként van jelen a művésznő életében. Szerepekről, meghatározó színházi partnerekről is esik szó. Igaz, módjával, kedvesen, elegánsan. Emléket állít Örökség című önálló estje zongorakísérőjének, Gyarmati Istvánnak és a közelmúltban elhunyt Pécsi Ildikónak, de fájó hiányát érzi ma is Dévény Annának, akihez több évtizedes barátság kötötte. Mi sem természetesebb, hogy hírül adja azt is: miként játszották ki a világhírű módszer feltalálóját közvetlen környezetében.

Bencze Ilona karakteres megnyilatkozásai azt igazolják: nemcsak a fejében, hanem a szívében is rend van. Talán sikerült már feldolgoznia édesanyja elvesztését is, aki megvárta még Alex születését, majd néhány nap múlva örök álomra szenderült. Kórházi ágyán belenyugvóan jegyezte meg színésznő lányának: Az egyik jön, a másik megy…

Somogyban is bemutatja legújabb kötetét a művész

Bencze Ilonával gyakran találkozhatnak a somogyiak. Somogyjádon és Csurgón a hagyományos megyenapon lépett fel, és Örökség című műsorával számos alkalommal bűvölte el a somogyi közönséget, de beszélgetőest szereplőjeként is láthattuk-hallhattuk néhány éve a Vármegyeháza dísztermében. Legutóbb a „Senior Egyetem” vendégeként mesélt többek között arról, hogy Horváth Jenő, Both Rudolf, Vértes Elemér és Klujber László egyengette útját, míg jelentkezett a színművészeti főiskolára, és sok szó esett hivatásról és hitről, nagy szerepekről és kiváló pályatársakról, valamint első kötetéről, amelyet a pódiumbeszélgetést követően dedikált. Nemes lelkűségéről is tanúságot tett: az egyetemi fellépés tiszteletdíját felajánlotta egykori alma materének, a zákányi iskolának. A művésznő azt tervezi, hogy a közelmúltban megjelent könyvét hamarosan bemutatja Somogyban is.

Fotó: MW