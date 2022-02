A kaposvári tudós oktatási, tudományos és közéleti tevékenységét nagyító alá vevő könyvet forgatva az olvasó úgy érzi, mindaz, amiről az örök­ifjú szerző, Csapó professzor számot ad, akár három pályaív illusztrálására is bőven elegendő lenne. A kötet 1974-től 2020-ig 46, főiskolai, illetve egyetemi oktatásban eltöltött aktív évet fog át.

A Kaposvári Egyetemen, illetve jogelődjeinél töltött tevékenysége mellett a Debreceni Egyetemen is dolgozott, és húsz éve felkérést kapott a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karától az akkor induló élelmiszermérnök-képzés beindításának segítésére. Nem tudom, milyen gyakran gondol vissza gyermek- és munkácsys kamaszéveire a szennai születésű oktató, s vajon elégedett-e mindazzal, amit élete folyamán elért, mások minden bizonnyal helyette is kimondják: különös intellektust, tartalmas életet adott neki a Teremtő, akkor is, ha olykor ütközésekkel tarkított időszakokból is kijutott.

A szegedi egyetem vegyészhallgatója abban az épületben dolgozhatott diplomamunkáján, ahol Szent-Györgyi Albert annak idején végezte a biológiai oxidációval és a C-vitaminnal kapcsolatos kutatásait. A Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola központi laboratóriumába kerülve indult kutató- és oktatóélete, ahol folyamatosan haladt előre a ranglétrán, s a Kaposvári Egyetemen – felmentéséig – kari tudományos dékánhelyettes, a Kémiai Intézet igazgatója, a Biokémiai Tanszék vezetője, aki korábban meghívott egyetemi tanára, 2014-től pedig a Debreceni Egyetem főállású oktatója, az Élelmiszertechnológiai Intézet igazgatója volt 70 éves koráig.

Az angol nyelvű publikációit is tartalmazó kötetben a tudományos életrajzon túl a szerző analitikai kémia, élelmiszer- és takarmányanalitika, valamint az állat- és takarmányozástudomány és az élelmiszer-tudomány területén elért új tudományos eredményeiről is olvashatunk. Olyanokról például, hogy miként használhatók fel az analitikai eredmények a bakteriális eredetű fehérje mennyiségének becslésére. Egy új módszer bevetésével pedig Magyarországon egyedül Csapó János és csapata foglalkozott az ember- és állatcsontok korának meghatározásával, valamint a gyapjúszőnyegek korának becslésével.

Termékeny író

A vegyészdiplomája mellett állattenyésztő oklevéllel is rendelkező Szent-Györgyi Albert-díjas Csapó professzor, aki egy időben a Somogyi Tudósklub elnöke volt, – többször társszerzőkkel – 43 tankönyvet, könyvrészletet, könyvfejezetet, 50 elméleti és gyakorlati egyetemi-főiskolai jegyzetet, oktatási segédanyagot írt, egy részüket angolul. Ezeket hazánk és a Székelyföld több felsőfokú oktatási intézményének hallgatói ma is haszonnal forgatják. 183 tudományos közleménye jelent meg idegen nyelven, 165 pedig magyarul, 304 előadást tartott nemzetközi, 344-et hazai konferenciákon. Szerkesztett 85 tanulmánykötetet, közleményeire 2500-an hivatkoztak. Kötetében feleségén, Kiss Zsuzsannán kívül számos neves munkatársának mond köszönetet, köztük a kaposvári Horn Péter akadémikusnak, Holló István professzornak és Stündl László debreceni dékánnak.