Dobozba pakolta az otthonról hozott játékokat Kovács Károly hétfőn délelőtt, az iskolai szünetben társaival szortírozták az adományokat. – Egy kirakós játékot hoztam, ami szinte még új, de én már kinőttem, viszont remélem, hogy más gyermekeknek még örömet okoz – mondta el a fiú.

Sütő Rita szintén nem érkezett üres kézzel hétfőn a Kodály-iskolába. – A nagymamám messze lakik, nála még vannak régi játékok, mégis úgy döntöttem, hogy vásárolok a zsebpénzemből egy kiskocsit és három plüssállatot – mondta el a hetedikes diák. Hozzátette: abban bízik, hogy ezekkel mosolyt csalhat néhány gyermek arcára.



A Kodály-iskola és Klebelsberg-kollégium diákönkormányzata játékgyűjtési akciót hirdetett, húsvétra szeretnének minél több adománnyal segíteni a kárpátaljai gyerekeknek. – Gyerekek a gyerekekért jelszóval gyűjtjük a jó állapotú vagy új játékokat – mondta el Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója. – A diákjaink között is beszédtéma a feszült helyzet Ukrajnában, valamint tananyag, hogy az elcsatolt területeken magyar gyerekek is élnek, akiknek nehezebb a sorsuk, de ugyanúgy szeretnek játszani, őket ajándékozzuk meg húsvétkor.

A Somogy Temetkezési Kft. vállalta, hogy elszállítja az adományokat a beregszászi konzulhoz, aki a rászorulók között szétosztja a játékokat. A jótékony kezdeményezéshez óvodák, gimnáziumok is csatlakoztak. – Szeretnénk megtanítani a gyerekeknek, hogyan tudnak segíteni másoknak úgy, hogy a sajátjukból adnak – emelte ki a főigazgató. – Március 10-ig várjuk a felajánlásokat.





