Évindító vezetőségi ülésükön az is elhangzott: nagy gond a hal drágulása.

– A Töröcskén és a Desedán az idén legalább annyi halat szeretnénk telepíteni, mint 2021-ben – mondta Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület titkára. – Ez nagy szó lenne, ugyanis a ponty tavaly drasztikusan, 25 százalékkal drágult, a süllő ára 50-60 százalékkal haladta meg a 2020-as árat. A ponty esetében 2022-ben további 10-15 százalékos drágulás várható.

Szerinte ez három fő okra vezethető vissza: drágult a takarmány, az üzemanyag, s nőttek a bérköltségek. Az egyesület a pályázatokból remél pénzhez jutni. A Mohosz támogatásával 2021-ben őshonos halak beszerzésére nyílt lehetőségük, s várhatóan az idén is jelentkeznek a pályázatra.

A tavalyihoz hasonlóan 2022-ben a Töröcskei tóba 3800 kiló két- és háromnyaras pontyot akarnak telepíteni, s a 20 ezer előnevelt pontyon kívül 2000 előnevelt süllőt és 100 kiló egynyaras csukát szeretnének kihelyezni. A Kapos-folyóba 200 kiló vegyes keszeg telepítésével számolnak, míg a Desedába 15 ezer kiló két-, illetve háromnyaras pontyot eresztenének, illetve ezenkívül 300 ezer előnevelt pontyot, ezer kiló egynyaras süllőt, valamint 20 ezer előnevelt süllőt és 200 kiló egynyaras csukát is.

Elhangzott: tavaly 35 halgazdálkodási feljelentés született, voltak, akik engedély nélkül, mások a megengedettnél több bottal horgásztak. A Desedán egy ittas, engedéllyel nem rendelkező horgász a halőrre támadt, az ügy bírósági szakaszban van. Az évindító elnökségi ülésen elfogadták a 2022-es rendezvénytervet is. Országos, illetve békés- és ragadozóhal-fogó versenyeknek idén is otthont ad a Deseda, s az egyesület mindkét taván áprilisban rajtol a szezon.



Forrás: Lang Robert Kaposvar





Ingyen utaznak

Jövő héten kezdődik meg Budapesten a FeHoVa, amelyre a Kaposvári Sport Horgász Egyesület jóvoltából a gyerekek ingyen utazhatnak, és ingyenes belépőt kaphatnak a szakkiállításra. Jelentkezni az egyesület e-mail-címén vagy telefonon lehet. A tavalyi desedai horgásztáborban tíz turnusban 200 fiatal vett részt. A tábort az idén is megszervezik.



Védik a partot

– A Desedánál, a kaposfüredi szőlőhegy közelében folyamatban van egy partvédelmi beruházás a Mohosz támogatásával és a kaposvári önkormányzat hozzájárulásával – mondta el Kovács Gábor. 950 méteren az iszap kikotrása után tömörítik a talajt, és követ szórnak a kijelölt területre. Akár már februárban elkezdődhet a kivitelezés.



Fotó: Lang Róbert