Somogy Idén új szolgáltatást indított a kormány, amellyel tovább csökkenti az emberek adminisztratív terheit. Az e-bejelentővel a közműátírás és megváltozott adatok bejelentése néhány kattintással, egyetlen online felületen is elintézhető az e-bejelento.gov.hu oldalon, vagy személyesen az ország bármelyik kormány­ablakában. Nem szükséges tehát külön-külön felkeresni a közműcégeket, ezt az e-bejelentő elvégzi ön helyett.



A szolgáltatás lényege, hogy egy informatikai felületen keresztül be lehet jelenteni az adatváltozást. Természetesen nemcsak lakcímváltozás esetén vehető igénybe a szolgáltatás, de névváltozás esetén is, legyen az akár házasságkötés következménye vagy bármilyen más ok.



Az ingyenes e-bejelentő szolgáltatással sok időt, számos utazást, pénzt és ügyintézéssel járó bajlódást takaríthatnak meg az emberek. Az ügymenet egyszerű: otthonról laptoppal, számítógéppel elérhető a rendszer, de akinek erre nincs lehetősége, felkeresheti a legközelebbi kormány­ablakot is, ahol az ott dolgozó ügyintézők segítségével az ügyfélkapun keresztül jelentkezhetünk be az e-bejelentő szolgáltatásra.



Eddig mintegy harmincnégy olyan közműcég van az országban, amely már csatlakozott az e-bejelentőhöz. A rendszer tagjai esetében elegendő ezen a rendszeren keresztül az adatváltozást egyszer bejelenteni, és valamennyi közműcég megkapja ezeket az adatokat felhatalmazás alapján.