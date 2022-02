Pontosan egy hónapja maradt a somogyi horgászoknak arra, hogy leadják tavalyi fogási naplójukat. Az idén is február 28-áig kell bemutatni az összegzést. A pecások annak a szervezetnek kötelesek bemutatni a pontosan, szabályszerűen kitöltött és összesítést is tartalmazó naplókat, amelynél az állami horgászjegyét kiváltották, vagy amelynél a következő évi állami horgászjegyét szeretnék kiváltani. A fogási naplókat határidőn belül postai tértivevény-szolgáltatással is le lehet adni.