Tíz éve az internet segítségével, Tóthné Bán Gyöngyi vezetésével kezdtek el barangolni a balatonboglári általános iskola felsősei a világban.

– Kezdetben a célom a nyelvtanulás motiválása volt, aztán kalandozásaink során kinyílt szemünk a világra, megismertünk rengeteg kultúrát, hagyományokat, embereket, iskolákat más országokból, miközben mi is megismertetjük a magyar hagyományokat, kultúrát, ünnepeinket, zenénket a világgal – mondta lapunknak a pedagógus. Hozzátette, minden évben „Énekeljük körbe a világot” címmel csatlakoznak a Global Connection Day programhoz, ahol két éve, két tanteremben, kétszer 12 órában több mint 80 iskolával találkoztak, zenéltek, énekeltek. A 10 év alatt 60 ország osztályával, kultúrájával találkoztak. Tóthné Bán Gyöngyi három éve eljutott Delhibe, tanított és megismerte az indiai oktatási rendszert. Két éve Párizsban a Microsoft E2 Education Exchange találkozón mutatta be tapasztalatait, s Global Teachers Award díjjal ismerték el munkáját 2021 őszén. Ezt az elismerést a legjobb nemzetközi munkát végző pedagógusok kapják, magyar tanár először örülhetett a díjnak. Most pedig a Highlights of Hungary jelöltjei között van egyedüli somogyiként.

– Nagyon meglepődtem, mikor az ötven jelölt közé bekerültem egyedüli pedagógusként – mondta lapunknak. – Számomra az a legnagyobb öröm, amikor felsős diákjaim már egyedül, gördülékenyen beszélnek angolul és látszik rajtuk, hogy élvezik a kalandozást a világban. Nagyon sok segítséget kaptam a szülőktől. Ha az időeltolódás miatt szükséges volt, korábban is behozták a gyerekeket, akik így saját korosztályukkal gyakorolhatják a nyelvet. Nincs annál nagyobb motiváció számukra, mint amikor egy kedves fiú vagy lány mosolyog vissza rájuk a világ túlsó oldaláról.

Összesen ötven határon innen és túli történet várja a közönség szavazatait a Highlights of Hungary weboldalán február 3–17. között. Egy szavazó tíz történetre voksolhat, a legtöbb szavazatot begyűjtő jelölt kapja a 2 millió forinttal együtt járó Highlights of Hungary elismerést. Idén a nagykövetek is odaítélhetnek egy díjat a közönségtől függetlenül, ez szintén kétmillió forintos anyagi elismeréssel jár, ezt a közönségdíjjal együtt, február 24-én adják át egy online gálaműsor során.