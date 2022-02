A Pannónia Kulturális Egyesület a lendvai Lindua folyóiratot mutatta be kedden a kaposvári Takáts Gyula-emlékházban. Szemes Péter kaposvári irodalomtörténész elmondta, hogy az egyesülettel az országhatárokon túli magyar értékeket is rendre felkutatják. A határon túli folyóiratok közül már a második Mura vidéki irodalmi lap képviselőit köszöntötték Somogyban.

Lendva és Kaposvár szálai összeérnek, hangzott el a rendezvényen, ahol Bence Lajos költő szerzői estjét is tartották. A József Attila-díjas költő első kitüntetése a Berzsenyi-díj volt, ami meghatározó a munkásságában. Visszaemlékezett arra az időre, amikor egymás borait kóstolgatták Takáts Gyulával. Néhány mai lendvahegyi borát el is hozta magával. A Lindua-t Halász Albert költő, a lendvai könyvtár igazgatója mutatta be, a lapban szlovén és magyar nyelvű írások szerepelnek. Halász Albert vázolta a helyi magyarság helyzetét: Lendván csökkent a magyarok száma, sok a vegyesházasság és jellemző az asszimiláció. K. G.