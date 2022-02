Öt évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a szenvedélybetegeknek létrehozott információs pont az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári központjában. Az országban összesen hét hasonló iroda működik, amelynek célja, hogy segítsenek a függő embereknek.



Bacza Barbara, a segélyszervezet kaposvári központjának vezetője elmondta, a legtöbbször a függők hozzátartozói keresik fel őket, hogy elmeséljék a problémát. Az utóbbi időben egyre több szerencsejáték-függő esettel találkoztak Kaposváron. Bacza Barbara szerint a pandémia is hatással volt az emberek játékszenvedélyére. A járvány előtt jellemzően sokan „csak” sportfogadásokat kötöttek, a bezártság miatt viszont többen is az online játékok rabjai lettek. A függők nemcsak fogadnak, hanem kaszinóznak és az online kaparós sorsjegyeket is egyre többen vásárolják meg.



– Többségében férfiak a szerencsejáték-függők és mostanában nagyon sok fiatalt is rabul ejtenek a játékok – hangsúlyozta Bacza Barbara. – Többször előfordult olyan eset, amikor a szülő felhívott és elmesélte, hogy nem tudja, mi történt, de gyermeke nagyon sok kilótól megszabadult. Kiderült, hogy a napi ételpénzből nem vett magának semmit, hanem szerencsejátékra költötte el – mondta a kaposvári központ vezetője. A szakemberek sokféle problémával találkoznak. Előfordul, hogy valakinek odáig fajult a függősége, hogy a családi vagyont, a megtakarítást teljesen felélte, a lakásfelújításra felvett hitelt eljátszotta és betegsége miatt a munkahelyét is elvesztette.



Kovács Gergely, a kaposvári INDIT Közalapítvány Addiktológiai Központjának intézményvezetője, szenvedélybetegekkel foglalkozó szakember elmondta, a szerencsejáték-függőség sokáig meg tud bújni az emberek életében, és a probléma nem kerül olyan gyorsan felszínre. – Amikor megkeresnek minket, akkor már nem azzal jönnek, hogy szerettük vagy ismerősük néha-néha játszik, hanem már több millió forintot eljátszott – szemléltette az egyik problémát Kovács Gergely. – A szerencsejáték-függőség ugyanolyan betegség, mint az alkohol-, a kábítószer- vagy a gyógyszerfüggőség. Azt tudni kell, hogy egyedül ezen nagyon nehéz túljutni, ezért mindenképpen segítségre szorulnak a függők. Többféle terápia is létezik, van egyéni és csoportos foglalkozás is – tette hozzá a szenvedélybetegekkel foglalkozó szakember.



Meg kell ismernünk önmagunkat



Kovács Gergely elmondta: aki szeretne leszokni az online szerencsejátékokról, annak első lépésként ki kell tiltania magát az adott oldalról. Ez a funkció manapság már sok helyen létezik, élni is kell a lehetőséggel. Nagyon fontos, hogy ha a függő meg szeretne gyógyulni, akkor az életében már soha többet nem szabad játszania, különben azonnal visszaeshet. Kovács Gergely kiemelte, meg kell próbálni elkerülni azokat a helyzeteket, amelyek újra beindítanák a függőséget. Tilos például lottózóba mennie a függőnek. A szakember kiemelte, terápiájuk lényege, hogy a beteg megismerje önmagát és rájöjjön arra, mi válthatta ki a függőséget.