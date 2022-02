Ámuló szemekkel nézte Bence, hogyan emelik a helyére munkások az új konténert, szorosan a másik mellé. Sokan szorítanak a kisfiúért, amióta kiderült, hogy 21 milliméteres lyuk tátong a kis szívén. Csak az operáció segíthet rajta. Úgy volt, hogy januárban lesz még egy CT-vizsgálata, és utána már a műtét időpontját várták, azonban a vizsgálat időpontját elhalasztották.

A házfelújítást azonban nem lehet tovább halasztani. A régi épület düledezik, ezért korábban kapott már egy lakókonténert a család az 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. jóvoltából. A négygyermekes családnak azonban kicsi ez a tér, ezért érkezett csütörtökön egy újabb konténer.

– Nagyon örülünk a második konténernek! – mondta hálásan az édesanya, Bodai Istvánné. – Bence jól van, sokat pihen, tévézik, néha az udvaron labdázik, de hamar elfárad. Ő a betegsége miatt nem járhat óvodába. Most a többi gyermek is otthon van, mert koronavírusosak lettek az óvónők. Mindenki itt van, birtokba vesszük a kibővített otthonunkat. Készülünk a kórházba, mert Bencével Budapestre és Kaposvárra járunk rendszeresen kontrollra, de az állapotában nem állt be javulás.

A kisfiú gyógyulásáért folytatott összefogás motorja a kaposvári Horváth Éva, akinek további tervei vannak, hogy lehetne jobb életkörülményeket teremteni a családnak.

– Neki kell állni annak, hogy felújítsuk a ház első felét, mert ez arra lehet jó, hogy a gyámhivatal biztosan mindent rendben találjon márciusban, amikor megszületik az ötödik gyermek – reménykedett Horváth Éva. – A ház felét a tavaszi jó időben rendbe lehet hozni. Kigondoltuk, hogy ott lenne játszószoba, nappali, és lesz egy nagy konyha, ahol étkezni tud egy nagycsalád. A két konténerben kényelmesen lehet majd aludni, az egyikben a fürdő és a vécé is helyet kap. Az egyik konténerben a szülők térnek nyugovóra, míg a másik a gyerekek hálója lehet.

A konténerek teljes berendezése még várat magára, de az apa már munkához látott. Az erdei munkától, fapakolástól szerzett téli derékfájdalma elmúlt, így nekilátott a tereprendezésnek, és egy teraszt is kialakítana a területen.

Hálásan fogadnak minden segítséget

Bence gyógykezelése megterheli a család pénztárcáját, ezért a házfelújításhoz pénzbeli segítséget várnak jó szándékú adományozóktól. A pénzen kívül fontos volna, ha gyermekbútorok, akár emeletes ágyak érkeznének, és gyermekholmikat vagy más segítséget is hálásan fogad a család. Az egyik gyerek szeptembertől iskolába megy, neki is nagyobb helyre lenne szüksége, a kistestvérei pedig egy tágas játszóhelyet szeretnének. A Héra Alapítvány karolta fel a családot, ezért, ha valaki a házfelújítás költségeihez járulna hozzá, megteheti az alapítvány 10918001-00000106-54210007-es számlaszámán.