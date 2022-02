Márki-Zay Péter a szombati napot Somogyban töltötte, s szinte minden fórumán mondott valami olyat, amely a látogatása után is további életet él.

Fonyódon, ahol a kolbászfesztivál illemhelyei mellett gyűjtöttek aláírást, majd többek között arról is beszélt: ők ezt a szivárványkoalíciót, a liberálisokat, a kommunistákat és a fasisztákat a szövetségben külön-külön képviselik.

Arról persze nem szólt, hogy kikre is gondol, de mivel kérdezni sem lehetett, maradt a találgatás. Ezzel a kijelentésével magát Steinmetz Ádám jobbikos képviselőt, ellenzéki képviselő-jelöltet is meglepte, ez az eseményt rögzítő videón is jól látszik. Márki-Zay aztán a saját közösségi oldalán próbálta magyarázni a magyarázhatatlant. Nem arra gondolt, mint amit mondott…

Steinmetz Ádám a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta: „Nem gondolom, hogy nekem ezt kommentálnom kellene. Én azt gondolom, hogy mindenki feleljen a saját szavaiért. Javaslom, hogy miniszterelnök-jelölt urat kérdezze meg, vagy javaslom az ezzel kapcsolatos Facebook posztját.”

Márki-Zay látogatása Csurgón sem maradt nyom nélkül, ott ugyanis úgy kampányolt Ander Balázs jobbikos képviselő, ellenzéki képviselő-jelölt mellett, hogy azt mondta: az Orbán-kormány három miniszterének meleg kapcsolatait boncolgatja majd hamarosan egy blog. Arról nem tudhattunk meg semmit, hogy kikre is gondol. Ez a kijelentése is megrökönyödést keltett még híveinek egy részében is.