Maglódi Erzsébet Zsuzsanna Arany-gyűszű díjas divattervező és festőművész halálának ötödik évfordulója alkalmából családja ház- és emléktábla-avatót tartott kedden a Cseri-városrészben. Szita Károly, Kaposvár polgármestere valamint Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője is köszöntötte a megemlékezés résztvevőit.

– Köszönjük, hogy ennyien megtiszteltek jelenlétükkel – hangsúlyozta Vörös Roland, az öt éve elhunyt Maglódi Erzsébet Zsuzsanna fia. Arról is szólt, befejezték az egykori Cseri úti ABC, presszó és könyvtár rekonstrukciós munkáit, az épületben három üzletet, nyolc apartmant alakítottak ki. – Ezzel remélhetően hozzájárultunk a Cseri városrész fejlődéséhez – mondta.

A régi, megszokott elnevezéseken is változtatni szeretnének, az elhíresült Amigo ház helyett az épületet Maglódi házra keresztelték. Elhangzott: Maglódi Erzsébet Zsuzsanna 1941-ben született Balassagyarmaton, 1962-től élt Kaposváron, s ruhatervezőként dolgozott 1992-ig a Kaposvári Ruhagyárban. H. M.