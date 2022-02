Különleges szörpök, zöldségkrémek, mangalicából készült kolbász, sonka, szalonna is várta a vásárlókat. A gasztropiac fánkversennyel is kiegészült, amelyet a Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium szervezett. Készült hagyományos farsangi fánk, rózsafánk, csörögefánk, choux eu crackelin, deep oreo fánk, blundel kocka vaníliás és csokis öntettel. Az első helyezést Guba Alexandra felnőtt cukrásztanuló coux eu crackelin fánkja és Varga Mária rumba áztatott vörös áfonyás joghurtfánkja kapta. A zsűri különdíját kapták Kiss András és Márkus Patrik 10. c osztályos cukrásztanulók, akik friss szalagos és csörögefánkjukkal érkeztek. G. L.





Fotó: MW