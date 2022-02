Nyári Eperke Hanna fotózásához nem indult könnyen az időpont-egyeztetés, Eperke ugyanis koronavírusos lett, így meg kellett várnunk, amíg teljesen felépül. A fotózásra elkísérte barátnője, Bíró Boglárka is, az eddigi legeredményesebb somogyi Tündérszép. Tavaly az országos döntőben első udvarhölgynek választották, s biztosak lehettünk benne, hogy hasznos tanácsokkal segítette Eperkét.

– Mindig is érdekelt a modellszakma világa – magyarázta jelentkezésének okait Nyári Eperke Hanna. – Szerettem volna magam kipróbálni ezen a területen is. Nagyon sokat jelentett a döntésemben, hogy Bogi végig mellettem állt és támogatott.

A 18 éves kaposmérői lány sport tagozaton tanul és gőz­erővel készül az érettségire. Fodrász szeretne lenni. Szabadidejében konditerembe jár, illetve kiskutyáját, Bizsut sétáltatja.

Bíró Boglárka barátnőjéről azt mondta: bízik benne, hogy ő is eljut majd az országos döntőig.

A fotózáson Eperke nagyon oldottan, jól érezte magát, és a werkvideóban is szívesen szerepelt. A Tündérszépek országos szépségversenyre ezúttal is 18–29 éves hölgyek jelentkezhetnek. A dicsőség mellett értékes nyeremények, felkészítőtábor, tévéshow várja a jelentkezőket.





Fotó: Muzslay Péter