Néhány éve nagy örömmel számolt be a fonyódi városvezetés arról, hogy sikerült forrást találni a régóta várt csisztai kerékpárút megépítésére. Jó hír, hogy még 2022-ben el is készülhetnek a munkák. – Túl vagyunk a kivitelezés előkészítésén és még idén megvalósul a beruházás – számolt be lapunknak a munkák állapotáról Erdei Barnabás alpolgármester. Az építkezés már elkezdődhetett volna, de a kerékpár­út nyomvonala a Pamuk-Buzsák ivóvízminőség javító program kivitelezési területét érintette. Utóbbi hamarosan lezárul, így már semmi akadálya nem lesz annak, hogy nekilássanak a kerékpárút kivitelezésének – tette hozzá.

Megtudtuk, hogy a Balaton madártávlatból pályázat keretében a Szaplonczay sétány is megújul 2022-ben. Tavasszal az időjárás függvényében kezdik el a rekonstrukcióját. Ennek eredményeképpen a sétány teljes környezetét fejlesztik, és egy új kiszolgálóépületet építenek a városi múzeum mellett. A Várhegyi Széplátónál parkolókat alakítanak ki, míg a Siposhegyi-kilátónál az ösvény teljes kivilágítását is megoldják az elnyert pályázati forrásból.

– Természetesen erre az évre is vannak fejlesztési elképzeléseink, amelyek egy részét a TOP Plusz programból kívánjuk megvalósítani – mondta el lapunknak Erdei Barnabás. Az alpolgármester kifejtette: a képviselő-testület már döntött a polgármesteri hivatal felújításáról. Ez a projekt teljes felújítást és energetikai korszerűsítést is magában foglal, valamint bővítést is tartalmaz. Erre a célra több mint 950 millió forintos pályázati támogatásra számít a város vezetése.

A hivatalt még az 1930-as években építették, és több mint ötven éve, 1970-ben végeztek rajta utoljára nagyobb volumenű fejlesztést. Mára megérett a tetőszigetelés és a kazáncsere. – Polgármester úr hivatali ideje alatt már minden városi intézmény megújult: óvoda, kulturális intézmények, iskola. S jó gazda módjára a hivatal épülete maradt a sor végére.

Még ebben az esztendőben 450 millió forintos támogatással tervezik megújítani a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszert, mely a Szent István utcában mintegy 1,2 kilométert jelent. Van ahol teljesen új árkot építenek és lesznek olyan szakaszok, ahol a már meglévőt burkolják be. A munkálatok érintik majd az Áprád-partot, a Domb és a Tabán utcát.

Erdei Barnabás kitért arra is, hogy az esztendő egyik komoly feladata lesz a szociális alapszolgáltatási központ felújítása, valamint az általános iskola területén levő Bihar-villa több mint 100 éves épületének új funkcióval való megtöltése. – Azt tervezzük, hogy ide kerülne a gyerekek közétkeztetése. Jelenleg a Panoráma vendéglőhöz sétálnak át tanári kísérettel a gyerekek. Az épület emeletére szeretnénk költöztetni a zeneiskolát – tette hozzá az alpolgármester.

Közel tizenöt zenei eseményt támogat a térzene program ebben az évben Fonyódon. A rendezvények a tavaly elnyert 7,5 millió forintos keretből valósulnak meg. Ebből a forrásból tavaly ugyanennyi kulturális és zenés programot szerveztek a városban.