Kaposkeresztúr Jelenleg is zajlik a patakon átvezető híd felújítása a faluközpontban a település útfelújítási programjának keretében. Egy parkot is kialakítanának a faluban, ennek érdekében megvásároltak egy Szabadság téri ingatlant. A közterületi játszótérre pedig játszótéri eszközöket is vásároltak.