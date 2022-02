Molnár Marcell a MME kaposvári csoportjának elnöke elmondta, az egyesület tíz évvel ezelőtt azt jósolta, hogy 2020-ra egyáltalán nem lesz fecske az országban, ezért kampányt indítottak, ami valamelyest lassított a folyamaton.

– Több veszély is fenyegeti a fecskéket. Egyrészt vándormadarak, ezért előfordul, hogy nem mindegyikük éri el az úti célt. Ez azonban csak a legkisebb probléma – mondta Molnár Marcell. – A nagyobb baj az, hogy a fészkelési időszakban nem találnak elég táplálékot, mert szinte mindenhol használnak rovarirtót és permetezőszereket. Az állattartó telepek a legtöbbször zárt rendszerűek, ezért oda alig tudnak bejutni a fecskék, illetve olyan szereket használnak, hogy a trágyában nem kelnek ki a lárvák sem. A másik nagy táplálékbázisukból, a szúnyogokból is kevesebb van, mert a rovarokat kémiailag és a biológiailag is irtják. A harmadik nagy probléma, hogy megfogyatkoztak a fészkelőhelyek. Sok helyen a házak oldaláról leverték a fészkeket. De az is probléma, hogy amikor újítják fel az ingatlanokat, eltávolítják a fecskék lakhelyét, ami költési időszakban tilos – hangsúlyozta Molnár Marcell.

A MME kaposvári csoportjának elnöke kiemelte, vásárolni és készíteni is lehet műfészkeket. Amikor egy ilyenbe beleköltözik a fecske, akkor általában mellé sárból is épít egy másikat. Ha valakit zavar a fecskék ürüléke, akkor a fészkek alá úgynevezett fecskepelenkát is lehet tenni.