A korábbi Fidesz- és Witzmann-ellenes siófoki tüntetések egyik szervezője, moderátora, aki fizetett DK-aktivistaként ismert, a Soros-féle szervezetek által is finanszírozott Magyar Narancs „független” újságírójának képében tetszeleg, oktat ki, s szinte hetente kérdezgeti Witzmann Mihály országgyűlési képviselőt, hogy aztán válaszait propagandának minősítve, kénye-kedve szerint közölje azt! Bozai Ágota – aki majd minden megnyilvánulásában a kormányt ostorozza – egyébként maga is élt az Orbán-kormány pályázati lehetőségével, s meg is nyerte a vissza nem térítendő milliókat. Ahogy mondani szokták: vizet prédikál és bort iszik… Közben Potocskáné Kőrösi Anita jobbikos országgyűlési képviselő közérdekű adatigénylés keretében kér olyan fejlesztésekkel kapcsolatban is dokumentumokat az önkormányzatoktól, amelyek még meg sem valósultak vagy éppen meg sem kezdődtek. Miért is?

A polgármesterek felháborodásáról már korábban is írtunk.

Tény, hogy még meg sem kezdődött az országgyűlési képviselő választás hivatalos kampánya, máris cikkeknek álcázott lejárató irományok, kiadványok árasztották el Somogyot. Különösen a siófoki központú 4. számú választókerületben vált ez valakiknek kiemelten fontossá. A hetet-havat összehordó, hazugságokat és csúsztatásokat tartalmazó lejárató kiadvány és a számos tendenciózus, cikknek álcázott vádaskodás, kitaláció a Fideszt és Witzmann Mihály országgyűlési képviselőt támadja.

– Nem új ez a lejáratási akció – mondta lapunknak Witzmann Mihály. Hozzátette: így volt ez 2014-ben és 2018-ban is. Mivel az elért eredményekben nem tudnak versenyezni velünk, ezért az itt élőkkel közösen megtett erőfeszítéseinket kérdőjelezik meg. Úgy tetszik, most is csak nyilvánvaló hazugságokra, alaptalan vádakra és rágalmakra telik az ellenfeleimnek. Ahogy eddig sem, most sem tudnak elrettenteni! Harcolni fogok! Nem magamért, hanem sokkal inkább a térségben élőkért, a választóimért és az elmúlt években elért közös eredményeinkért. Ugyanis, amikor engem támadnak, akkor az itt élőkkel közösen elért eredményeinket támadják. A botránykeltés nem az én műfajom! Arra kérem a választóimat, hogy ne dőljenek be a lejáratásnak, a manipulációnak, gondoljanak a mögöttünk hagyott időszak eredményeire, és higgyenek a saját szemüknek, a saját tapasztalataiknak.

– Kíván reagálni ezekre a csúsztatásokra, vádakra?

– A térségünk érdekében végzett valódi munka mellett az ilyen sárdobálásra nekem nagyon kevés időm jut. Nem tudom, mennyi értelme van. Aki az eltelt két ciklus során megismert engem és a munkához való hozzáállásomat, azt úgyis pontosan tudja, hogy mi az igazság. A rágalmazó és hazug fröcsögés helyett én az elvégzett munkában hiszek. Mit lehetne mondani például arra, hogy a Balatontól mintegy 7 kilométerre épült 50 négyzetméteres pincénket hazug módon luxusnyaralónak nevezik, miközben gyerekkorom óta mi és az édesapámék 3 percre lakunk a tótól. Az ügyben jogerős bírósági ítélet is született, a rágalmazót elmarasztalták, de a hazugságot most is terjesztik. Vagy mit lehet arra mondani, amikor azzal vádolnak, hogy emberek ügyes-bajos dolgainak intézésében segítek? Eddig közel 1700-an fordultak meg a fogadóóráimon, a képviselői lehetőségeim számos esetben korlátozottak, de sok esetben pontosan tudom, hogy mely üggyel hova kell fordulni. Ezért tanáccsal, támogató ajánlással valóban szoktam élni, hogy a hozzám fordulóknak segíteni tudjak. Miért baj ez? Ez a dolgom! Pitiáner hazugságokkal, kitalációkkal viszont nincs időm foglalkozni. Nyolc év alatt kiderült, hogy ki, kicsoda a választókerületben. Bízom az emberek reális értékítéletében. Amíg egyesek a folyamatos lejáratásommal vannak elfoglalva, addig én a térség fejlődéséért dolgozom az itt élőkkel közösen! A feladatok világosak: a választókörzet fejlődik, a gyűlölködők erőlködnek, nekem meg Sir Winston Churchill intelmei jutnak az eszembe: „Sohasem fogsz eljutni a célodig, ha folyton megállsz, hogy megdobálj kövekkel minden egyes kutyát, amelyik megugat.”

Tény, hogy az utóbbi hetekben megsokasodtak azok a „cikkek”, amelyeknek nem kifejezetten célja az igazság minden részletének kibontása. A választókerület polgármesterei döbbenten állnak a falvak eredményeinek megkérdőjelezése, a gyűlöletkeltés és a mocskolódás láttán. Ráadásul lejárató propagandatermékek árasztották el a településeket. Az ellenzék kiadványai sok tízezer példányban terjesztenek valótlanságot, az pedig kifejezetten sajnálatos, hogy „egy siófoki fizetett DK-aktivista vegzálja a somogyi falvakat, kisvárosokat.”

Az előzményekhez tartozik, hogy például Somodor polgármestere egy fórumon Potocskáné Kőrösi Anita, jobbikos alelnök felszólalását valóban [email protected]ésnek minősítette, s azt is elmondta, hogy éppen ezért nem látják szívesen más polgármesterek sem Potocskánét a településeiken.

Tény, hogy több esetben is helyet kellett adnunk azoknak a felháborodásoknak, amelyekben az érintettek azt sérelmezték, hogy a korábban is említett „újságíró cikkeiben” rendre valótlanságokat állít, és nem kérdezi meg az érintetteket vagy nem a valóban érintetteket kérdezi. Ez az ellenzéki újságíró Bozai Ágota, akit fizetett DK-aktivistaként ismertek, s aki újságíróként (?) a siófoki önkormányzat pénzügyi és tulajdonosi bizottságának DK által delegált, külsős tagja.