Kaposvár A dombóvári Presidium Közhasznú Egyesület II. „Benned a létra” című országos vándorkiállításának ad otthont a Kormányhivatal Galéria. A számos műfajban, stílusban és technikában fogant alkotásokat az öleli egybe, hogy valamennyi művet fogyatékossággal élők készítették.



Az egyéni és a csoportos munkák között somogyiakat is találunk. Rieger Erikától, a Presidium Közhasznú Egyesület elnökétől megtudtuk: szervezetük fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességű fiatalok, felnőttek nappali ellátását, foglalkoztatását, komplex rehabilitációját végzi, sokféle terápiás lehetőséget biztosítva számukra, közte művészetterápiás foglalkozásokat is. Ennek sikerén felbuzdulva 2015 februárjában hirdették meg először a „Benned a létra” című művészeti pályázatot, majd 2021-ben ismét kiírták a programot. 58 pályázó 112 alkotása közül idén 23 egyéni, 2 páros és 1 csoportos pályázó 39 pályaművét választotta ki a bírálóbizottság a vándoroltatásra. A kiállításra érdemes munkákat először Dombóváron mutatták be, majd több helyszínen csodálhatta meg a közönség. A március 16-án 16 órakor nyíló tárlat anyaga Szolnokról érkezik a Kormányhivatal Galériába. A megnyitón a közhasznú egyesület munkatársai és fiataljai működnek közre, és megvásárolhatók lesznek az egyesület kézműves termékei is.





Fotó: L. S.