Az elmúlt három évben sokan döntöttek úgy, hogy inkább az érintkezésmentes és vírusbiztos vásárlási formákat részesítik előnyben a jó öreg shoppingolás helyett.

A webáruházak forgalma az egyik piacvezető magyar cég felmérése szerint 2020-ban 240 milliárd forintot tett ki, amely 40 százalékos piacnövekedést jelentett az előző évhez képest. Az e-kereskedelem ezek alapján 17,5 százalékos szeletet szakít ki a divatpiacból, s a szakértők arra számítanak, hogy ez két év múlva már 20 százalékra növekszik. Egyre gyakrabban tehát a bevásárlókosár helyett az egér után nyúlunk, ha új ruhát szeretnénk vásárolni. Ezt tapasztalta Tóth Katalin kaposvári kereskedő is.

– Három éve indítottam el a webshopot. Amikor kezdtem, havi három pár cipőt adtam el, most pedig ötvennél is többet online rendelnek – mondta. Szerinte átalakul az értékesítés szerkezete, ám még így is szükség van egy helyre, ahol a kereskedő tárolhatja az árukészletet, s ahová betérhetnek azok a vevők, akik ragaszkodnak a hagyományos vásárlás lehetőségéhez.

S noha az említett kutatás arra is kitért, hogy mennyire fontos a vásárlóknak a fenntarthatóság, sokan mégsem gondolnak bele abba, mekkora terhelést jelent a környezetünknek a divat. Elterjedt szokássá vált ugyanis az online vásárlók körében, hogy egyfajta próbafül­kének használják a nappalit. Megrendelnek egyetlen termékből több méretet, s a túl kicsit vagy túl nagyot egyszerűen visszaküldik. Ezt sok webáruház szabályzata szerint ingyen megtehetik meghatározott időn belül. Az általunk megkérdezett webshopok üzemeltetői azt mondták: nincs ebben semmi különös, sőt sokszor még bátorítják is a vevőket, hogy küldjék vissza a méretben vagy dizájnban nem megfelelő darabokat.

Túlságosan költséges az újbóli eladás

Habár kérdésünkre az egyik ismert webáruház képviselője azt mondta, a visszaküldött áruk újracsomagolás után visszakerülnek a raktárba, sok helyütt nem ez történik. A dollármilliárdos amerikai online divatpiacon ugyanis biztosan nem csomagolják vissza a cserére küldött termékeket. A statisztikák szerint 158 milliárd dollár értékű és 2,6 milliárd kilogramm súlyú visszáru keletkezett az e-divatpiacon 2020-ban. Ezek újbóli eladása túlságosan költséges, s mindössze 5 százalékuk kerül ismét a virtuális polcra tisztítás és újracsomagolás után. Így aztán több milliárd kilogrammnyi ruha kerül a szemétbe csak az Egyesült Államokban. Az elmúlt évben az online kiskereskedők eladásainak 16,6 százaléka érkezett vissza a raktáraikba, szemben az egy évvel korábbi 10,6 százalékos aránnyal.