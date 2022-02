A száz dollárt is meghaladta a nyersolaj hordónkénti ára mostanra. A drágulást az orosz-ukrán konfliktus is jelentősen befolyásolta.

A magas olajár és a hatósági áras üzemanyagok miatt heteken belül lakat kerülhet a homokszentgyörgyi benzinkút ajtajára. Horváth János, a töltőállomás tulajdonosa elmondta, minél több litert adnak el, annál előbb zárják be a kutat. Az elmúlt héten járművenként még ötven liter gázolajat lehetett tankolni a kúton, ettől a héttől azonban már csak húszat engedélyeznek. Horváth János hozzátette, literenként körülbelül 30 forint a ráfizetésük, ezért is csökkentették az eladható mennyiséget. Ennyi üzemanyaggal még el lehet jutni a következő töltőállomásra – mondta Horváth János, a Szent György Benzinkút tulajdonosa.

– Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb autós együttérez velünk és elfogadja a döntésünket. Néhányan azonban nem értik meg, mit jelent, hogy valamit drágábban veszünk és olcsóbban adunk el – utalt a 480 forinton rögzített árra Horváth János. Hozzátette, az elmúlt napokban már kevesebben tankoltak náluk, aminek részben örülnek, mert nem lesz nagyobb a veszteségük, azonban az üzletben is jóval kevesebb terméket tudnak eladni.



A batéi benzinkúton az elmúlt napokban jelentősen megnövekedett a forgalom. Horváth László, a töltőállomás tulajdonosa elmondta, náluk nincsen mennyiségkorlátozás, azonban az egyik környékbeli kúton már bevezették, ezért sokan náluk tankolják tele járművüket. Horváth László kiemelte, literenként 40 forint a veszteségük. Ahhoz, hogy havonta nullára jöjjön ki az üzemeltetés a 95-ös benzint 530-540 forintért, a gázolajat 540-550 forintért kellene adniuk. A batéi benzinkút tulajdonosa hozzátette, a MOL-tól azt az információt kapták, hogy ha véget ér az árstop, akkor egy liter üzemanyag körülbelül 600 forintba kerül majd.