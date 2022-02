Az ingyenesen letölthető alkalmazással felfedezhetjük a hazai pincészeteket és az online pecsétgyűjtő rendszert is kipróbálhatjuk. Magyarország jelentős hagyományokkal büszkélkedhet a borkultúra területén, az ország 22 borvidéke sokféle termőhellyel és szőlőfajtával dicsekedhet. Jelenleg több mint 600 borkészítéssel foglalkozó vállalkozás működik az országban.

Az Országos Bortúra csapata közölte: igyekeztek egy könnyen kezelhető, felhasználóbarát applikációt létrehozni, és céljuk, hogy térképre tegyék Magyarország összes pincészetét.

Az Androidra és iOS-re is ingyenesen letölthető applikációban már most több mint 100 pincészet információi elérhetőek. Somogyból eddig három borászat ismerhető meg az applikációban.

A látogató saját profiljával, QR-kód segítségével beléphet az ország 22 borvidékének regisztrált pincészeteibe és online pecséteket gyűjthet, melyek megjelennek személyes bortúra naplójában. G. L.