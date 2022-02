A Dél-Dunántúl egyik legrégebben működő fürdője az igali. – A 81 Celsius-fokos gyógy­víz 651 méter mélységből tör fel, rendkívül magas az oldott ásványianyag-tartalma – mondta el Gellért Attila, az Igali Gyógyfürdő marketingvezetője.

Hozzátette: az 1940-es években kezdődtek kutatások, ugyanis a geológusok kőolajmezőket sejtettek itt, de aztán termálvízre bukkantak. – Vize alkáli-kloridos és hidrogén-karbonátos – tette hozzá Gellért Attila –, elősegíti a reumás mozgásszervi panaszok és sérülések utáni keringési zavarok, ízületi bántalmak gyógyulását. Krónikus nőgyógyászati bántalmak, vérzési rendellenességek, daganatok, hólyaghurutok és gyulladások esetén is ajánlott. Jótékony hatással van urológiai bajokra és gerincbántalmakra, és meddőségi problémák kezelésében is hatásos segítséget nyújt – sorolta Gellért Attila. – Jódtartalma miatt sebeket, valamint sipolyos bántalmakat gyógyít. Brómtartalma az álmatlanságtól szenvedőkön segít. Megjegyezte: egy ivókút is működik a fürdőben, főleg a gyomorbántalmakkal küzdők kúraszerűen visznek az itteni vízből.

Tavaly a járványhelyzetben sokáig zárva voltak, ám a nyári három hónapban százezer vendég járt náluk. – Az augusztus rekordot döntött, akkor 44 ezren látogattak el a fürdőbe az ország minden tájáról – emelte ki a marketingvezető. Gellért Attila megjegyezte, idén is számos beruházás zajlik náluk. – A finn szauna teljesen megújult, s jelenleg zajlik a belső termálmedencék melletti vizesblokkok korszerűsítése, az új szaniterek mellett a burkolatot cserélik, s még idén elkészül az óriáscsúszda melletti olasz medence új burkolata is – mondta el Gellért Attila.

Gyógyulás és szórakozás egy helyen

A hat évtizedes fennállás alkalmából számos programmal készülnek vendégeiknek. Valentin-napon zenés fürdőzés lesz, márciusban Zalatnay Cini látogat el hozzájuk, de húsvétkor és pünkösdkor is meglepetéssel készülnek. Nyáron több családi napjuk lesz, augusztus 20-án tűzijátékkal, koncertekkel ünnepelik a fürdő hatvanéves fennállását. Igal Somogy első, Magyarország 26. minősített gyógyhelye lett, 2016-ban kapták meg az erről szóló határozatot. A többféle igénybe vehető masszázs, illetve gyógykezelés közül minden idelátogató vendég megtalálja a számára legmegfelelőbbet.