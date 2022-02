– Az első menetrendi és sétahajók ekkor fognak kifutni a kikötőkből – tájékoztatott csütörtökön Stadler-Szentpéteri Ildikó, a zrt. PR- és marketingmunkatársa. – Az utasokat változatlan jegyárakkal és meglepetésekkel várja a Bahart.



Az indulásig hátrelévő időszakban a hajók felkészítése, felújítása zajlik, melyre a társaság tavalyhoz hasonlóan 2022-ben is kiemelt forrásokat biztosít. A fejlesztések műszaki, utaskomfort és arculat-egységesítési feladatokat egyaránt tartalmaznak, eközben a Bahart honlapja megújul a szezonra, s bevezetik az online jegyvásárlást is. A zrt. a megújult hajóflotta tagjaival, öt nosztalgiahajóval, 11 menetrendi hajóval és négy komppal várja az utasokat. Stadler-Szentpéteri Ildikó azt is közölte: tavaly 650 ezer és 4 személyhajóutast és egymillió-háromszáznyolcvankettőezer-száztizennyolc komputast szállítottak.

A kompokon szállított utasok száma a tavalyihoz képest az év eddig eltelt részében közel 20 százalékkal emelkedett. A hajózni vágyókat húsvétig kompokon várják, amelyek most óránként közlekednek, de március 11-től már 40 percenként indítják azokat.